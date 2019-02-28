Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Я похож на Пеле": "Шахтер" подписал контракт с бразильцем Тете

Сегодня, 15:10

Восходящая звезда бразильского футбола – на пять лет игрок "горняков". Видео финтов полузащитника

Тете - новичок "Шахтера"
Тете - новичок "Шахтера". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
"Я похож на Пеле": "Шахтер" подписал контракт с бразильцем Тете //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7dc/9a1/5c77dc9a1f7ab.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7dc/9a1/5c77dc9a1f7ab.png Футбол Восходящая звезда бразильского футбола - на пять лет игрок "горняков". Видео финтов полузащитника

В "Шахтере" - бразильский новичок! Твиттер "горняков" сообщил, что донецкий клуб подписал 5-летний контракт с правым вингером "Гремио" Тете. Две недели назад ему исполнилось 19. Он участник чемпионата Южной Америки среди молодежных команд этого года. Провел там 230 минут в семи матчах. После ЧМ-2018 дважды вызывался в первую сборную Бразилии ее наставником Тите. 

Интересно, что в Бразилии многие сравнивают Тете с Королем футбола Пеле. А сам 19-летний игрок недавно заявил: "В стиле игры, скорости, дриблинге, я думаю, что я немного похож на Пеле".

Кстати, полное имя новичка "Шахтера" - Матеус Кардосо Лемос Мартинс.

ВИДЕО ФИНТОВ ТЕТЕ

Как мы сообщали ранее, юный форвард "Шахтера" забил шедевральный гол в стиле Ярмоленко. 18-летний Алексей Кащук в матче за юношескую сборную Украины против Израиля (3:0) обыграл соперника на фланге, затем сместился в центр и с угла штрафной площадки обвел вратаря класснейшим ударом в дальнюю "девятку". Вероятно, это лучший гол, забитый украинскими футболистами в 2019 году!

Также сообщалось, что новичок "Шахтера" получил вызов в сборную Израиля на отборочные матчи Евро-2020.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Шахтер Донецк, УПЛ, Тете

Вы сейчас просматриваете новость " "Я похож на Пеле": "Шахтер" подписал контракт с бразильцем Тете". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скауты МЮ приедут в Украину посмотреть на игрока за 100 млн евро

24 февраля, 20:04

Представители "Манчестер Юнайтед" будут следить за Исмаили в игре "Шахтер" – "Александрия"

"Нарушил негласное правило". Почему Марлос не реализовал пенальти: видео

25 февраля, 22:23

Вратарь "Александрии" Панькив, потащивший удар "горняка" с "точки", повторил подвиги Коваля и Лунина

Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака

Жириновский обругал на все корки певца Лазарева из-за Крыма

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Муж Регины Тодоренко умилил сеть фото с двухмесячным сыном

Украинец построил дом, в котором свет и тепло бесплатные

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Робот-имплант стимулирует рост внутренних органов

Соловьева довели до истерики критикой Путина

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде
Загрузка...

Промоутер: "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки"

Сегодня, 10:14

Эдди Хирн рассказал о рисках россиянина: "Он завершит карьеру, если проиграет"

От "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко

Вчера, 18:12

Черниговская СДЮШОР "Юность" хочет от киевского клуба свою долю за трансфер Ярмолы в Германию

Бывший соперник Усика назвал худшего чемпиона мира всех времен

26 февраля, 14:12

Тони Беллью считает худшим супертяжем Уайлдера, а лучшим – Джошуа

Сексуальная биатлонистка пожаловалась на свой мужской облик

26 февраля, 10:26

Доротея Вирер хотела бы быть стройнее и менее мускулистой

"Нарушил негласное правило". Почему Марлос не реализовал пенальти: видео

25 февраля, 22:23

Вратарь "Александрии" Панькив, потащивший удар "горняка" с "точки", повторил подвиги Коваля и Лунина

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук