"Я похож на Пеле": "Шахтер" подписал контракт с бразильцем Тете

Восходящая звезда бразильского футбола – на пять лет игрок "горняков". Видео финтов полузащитника

Тете - новичок "Шахтера". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Я похож на Пеле": "Шахтер" подписал контракт с бразильцем Тете //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7dc/9a1/5c77dc9a1f7ab.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7dc/9a1/5c77dc9a1f7ab.png 2019-02-28T15:10:00+02:00 Футбол Восходящая звезда бразильского футбола - на пять лет игрок "горняков". Видео финтов полузащитника

В "Шахтере" - бразильский новичок! Твиттер "горняков" сообщил, что донецкий клуб подписал 5-летний контракт с правым вингером "Гремио" Тете. Две недели назад ему исполнилось 19. Он участник чемпионата Южной Америки среди молодежных команд этого года. Провел там 230 минут в семи матчах. После ЧМ-2018 дважды вызывался в первую сборную Бразилии ее наставником Тите.

Интересно, что в Бразилии многие сравнивают Тете с Королем футбола Пеле. А сам 19-летний игрок недавно заявил: "В стиле игры, скорости, дриблинге, я думаю, что я немного похож на Пеле".

Кстати, полное имя новичка "Шахтера" - Матеус Кардосо Лемос Мартинс.

ВИДЕО ФИНТОВ ТЕТЕ

Как мы сообщали ранее, юный форвард "Шахтера" забил шедевральный гол в стиле Ярмоленко. 18-летний Алексей Кащук в матче за юношескую сборную Украины против Израиля (3:0) обыграл соперника на фланге, затем сместился в центр и с угла штрафной площадки обвел вратаря класснейшим ударом в дальнюю "девятку". Вероятно, это лучший гол, забитый украинскими футболистами в 2019 году!

Также сообщалось, что новичок "Шахтера" получил вызов в сборную Израиля на отборочные матчи Евро-2020.

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