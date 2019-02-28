"Я похож на Пеле": "Шахтер" подписал контракт с бразильцем Тете
Восходящая звезда бразильского футбола – на пять лет игрок "горняков". Видео финтов полузащитника
В "Шахтере" - бразильский новичок! Твиттер "горняков" сообщил, что донецкий клуб подписал 5-летний контракт с правым вингером "Гремио" Тете. Две недели назад ему исполнилось 19. Он участник чемпионата Южной Америки среди молодежных команд этого года. Провел там 230 минут в семи матчах. После ЧМ-2018 дважды вызывался в первую сборную Бразилии ее наставником Тите.
Интересно, что в Бразилии многие сравнивают Тете с Королем футбола Пеле. А сам 19-летний игрок недавно заявил: "В стиле игры, скорости, дриблинге, я думаю, что я немного похож на Пеле".
Кстати, полное имя новичка "Шахтера" - Матеус Кардосо Лемос Мартинс.
ВИДЕО ФИНТОВ ТЕТЕ
Как мы сообщали ранее, юный форвард "Шахтера" забил шедевральный гол в стиле Ярмоленко. 18-летний Алексей Кащук в матче за юношескую сборную Украины против Израиля (3:0) обыграл соперника на фланге, затем сместился в центр и с угла штрафной площадки обвел вратаря класснейшим ударом в дальнюю "девятку". Вероятно, это лучший гол, забитый украинскими футболистами в 2019 году!
Также сообщалось, что новичок "Шахтера" получил вызов в сборную Израиля на отборочные матчи Евро-2020.
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