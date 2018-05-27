После рекордной победы в Киеве Криштиану Роналду заговорил об уходе из "Реала"

Сегодня, 10:10

"Играть в Мадриде было прекрасно, в ближайшее время я дам ответ фанатам", – такие слова сказал Роналду после финала ЛЧ

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Португальский нападающий Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов намекнул на свой возможный уход из "Реала". Мадридский клуб в субботу в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Испанцы в финале обыграли английский "Ливерпуль" со счетом 3:1 благодаря голу Карима Бензема и дублю Гарета Бейла. Видео голов финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" – 3:1.

"В ближайшие дни я дам фанатам ответ, потому что они всегда были рядом со мной. Играть в Мадриде было прекрасно. Будущее отдельных игроков не важно. Мы вместе переписали историю", – сказал Роналду, контракт которого с "Реалом" рассчитан до 2021 года.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что вскоре тон Роналду может измениться. "Он останется с нами в "Реале". Возможно, через три-четыре дня он скажет что-то совсем другое", – отметил Зидан.

Роналду перешел в мадридский "Реал" из английского "Манчестер Юнайтед" в июле 2009 года. В составе "сливочных" португальский форвард дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В Киеве Криштиану установил историческое достижение: Роналду стал первым игроком в истории, выигрывавшим Лигу чемпионов пять раз. До этого португалец делил достижение с Кларенсом Зеедорфом, Хави, Андресом Иньестой, Лионелем Месси и Жераром Пике, которые четырежды побеждали в турнире.
Лига чемпионов, Реал Мадрид, Криштиану Роналду

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Источник:

Associated Press

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