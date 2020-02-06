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После сообщения о "сумасшедшей" премии футболисты "Лацио" не смогли обыграть скромную "Верону"

6 февраля, 10:00

Команды разошлись без голов, а римляне остались на третьем месте чемпионата Италии

"Лацио" не справился с "Вероной"

"Лацио" не справился с "Вероной" / Фото: Reuters

В итальянской Серии А в среду поздно вечером сыграли перенесенный матч 17-го тура. Вопреки мнению букмекеров, "Лацио" не сумел победить "Верону" – середняка чемпионата. На днях мы писали, что игроки "Лацио" получат 30 миллионов евро за победу в чемпионате Италии. Щедрую премию пообещал президент клуба, однако пока что она лишь заставила волноваться футболистов.

Римляне на своем стадионе не забили ни одного мяча гостям, хотя до этого отличались суперрезультативностью. Правда, и не пропустили – 0:0. Статистика ударов говорит в пользу "Лацио", хотя и "Верона" не просто отбивалась: в створ ворот 4 -3, мимо цели 8 – 6. При этом лучший бомбардир Серии А Чиро Иммобиле отыграл весь матч, но так и остался с 25 голами в активе. Смотрите видеообзор всего поединка.

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В случае победы "Лацио" мог обойти "Интер" и выйти на второе место в чемпионате. Но набрал всего очко и с 50 пунктами на один балл отстает от миланской команды. "Ювентус", который возглавляет таблицу, имеет 54 очка.

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