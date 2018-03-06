После вскрытия стала известна причина смерти футболиста Давиде Астори

Сегодня, 19:00

По предварительным итогам вскрытия смерть произошла от естественных причин – нарушения проводимости сердечной мышцы

Давиде Астори умер во сне. Фото AFP
Давиде Астори умер во сне. Фото AFP

Состоялось вскрытие тела бывшего капитана "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года во сне 4 марта.

По предварительным итогам вскрытия смерть произошла от естественных причин. Вероятней всего, смерть Астори связана с нарушением проводимости по сердечной мышце, приводящем к частоте сокращений менее 60 в минуту, с отмеченными скоплениями и отеком легких. Сообщается, что данный диагноз не является окончательным, необходимы подробные гистологические исследования.

Из-за смерти Астори все матчи 27-го тура чемпионата Италии, намеченные на 4 марта, были перенесены.

Уже стало известно, что "Фиорентина" переведет семье Астори его зарплату в двойном размере. Кроме того, "фиалки" и "Кальяри" выведут из обращения 13-й номер, под которым Астори выступал в клубах.

УЕФА объявил о том, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память об Астори.

Сразу после трагедии болельщики стали приходить к домашней арене "Артемио Франки" и оставлять на ограждении шарфы, фотографии, цветы и свечи в память о капитане команды.
вскрытие, Фиорентина, Давиде Астори

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СЭ

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