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После встречи с Лэмпардом защитник сборной Украины заявил о подписании контракта с "Челси"

17 июня, 12:44

Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард провели встречу во время совместного отдыха во французском Сен-Тропе

Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард
Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард. Фото: Instagram

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Эдуард Соболь, который провел минувший сезон в аренде в чешском "Яблонце", проводит отпуск Европе. Накануне 24-летний украинский футболист повстречал во французском Сен-Тропе мировую знаменитость – экс-капитана "Челси" Фрэнка Лэмпарда, который со дня на день должен стать главным тренером этой лондонской команды. 

Эдуард Соболь опубликовал в Instagram совместное фото с Фрэнком Лэмпардом, сопроводив его комментарием: "Отличная встреча на каникулах". При этом известный грузинский футболист Джаба Липартия, много лет выступавший в Украине, поинтересовался у Соболя: "Переходишь в "Челси" на позицию Алонсо?". На что Эдуард ответил грузину: "Джабик, уже подписали контракт". Правда, прикрепил при этом угорающий со смеху смайлик.

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Как мы писали, "Челси" возглавит "синий" забивала, с которым любил выпить Андрей Шевченко. Фрэнка Лэмпарда связывают дружеские отношения с главным тренером сборной Украины с тех пор, как они были партнерами в лондонской команде. "Мы хорошо общались, вместе обедали, пили пиво. Он очень хороший парень", – говорил о Шеве Лэмпард.

Также сообщалось, что Роман Абрамович дал необычное обещание потенциальному тренеру "Челси". Российский олигарх пообещал не увольнять Фрэнка Лэмпарда в первые два года на посту наставника лондонского клуба.

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Тег чемпионат Англии, Шахтер Донецк, Челси Лондон, Фрэнк Лэмпард, Эдуард Соболь

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Сегодня|Спорт

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