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Зидан озадачил заявлением о своем будущем: самый титулованный тренер "Реала" не уверен, что останется

18 июля, 17:16

Елена Павлова Елена Павлова

Французский специалист не знает, что произойдет в следующем сезоне

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, который стал самым титулованным тренером в истории Королевского клуба, рассказал о своих дальнейших планах и будущем в Испании. Напомним, что нынешний контракт французского специалиста со "сливочными" действует до 2022 года.

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"Никто не знает, что произойдет в следующем сезоне. На данный момент у меня есть контракт, мне нравится здесь, но никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Просто идешь от одного дня к другому. Я не знаю, что ждет меня впереди", — цитирует французского тренера Marca.

Отметим, что Зинедин Зидан возглавляет команду с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год с 2018-го по 2019-й. С 2001-го по 2006 год француз выступал в составе Королевского клуба в качестве игрока и завоевал с командой шесть трофеев. Ранее Бейл во время матча потроллил главного тренера "Реала", притворившись спящим.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан / Фото: Reuters

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"Реал" стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона – "Барселона" – занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Сливочные" набрали 86 очков, перед последним туром опережают каталонцев на 6 баллов и финишируют на выезде с "Леганесом".

Смотрите, как "Реал" выступал в Лиге чемпионов до остановки турнира

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тренер будущее чемпионат Испании Реал Мадрид Зинедин Зидан

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