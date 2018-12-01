Последний соперник "Шахтера" в группе Лиги чемпионов еле спасся

В сегодняшнем центральном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу встречались четвертая и вторая команды турнирной таблицы – "Лилль" и "Лион". Хозяева давно уже не выигрывали – с 27 октября, потерпев три поражения при одной ничьей в четырех последних официальных матчах. Гости, наоборот, после 5 октября не проигрывали – четыре победы и четыре ничьих.

Сегодня обе команды могли прервать свои серии, но все закончилось вничью, а это означает, что продлились и серия "Лилля" (безвыигрышная), и серия "Лиона" (беспроигрышная).

Хозяева были близки к победе, выиграв первый тайм со счетом 2:0. Но после перерыва гости показали класс и характер, хотя на 50-й минуте Депай не реализовал пенальти и добавил негатива. Зато сработала замена Брюно Женезио, который выпустил форварда Дембеле вместо защитника Марсело.

"Лилль" – "Лион" – 2:2

Голы: Реми (17), Пепе (28) – Траоре (63), Дембеле (86).

"Лион": Антони Лопеш – Денайер, Марсело (Дембеле, 73), Марсал – Тете, Н‘Домбеле, Ауар (Фекир, 82), Менди – Депай – Траоре, Корне (Террье, 31).

Напомним, что именно с матчем "Шахтер" – "Лион" 12 декабря, продажа билетов на который на харьковский стадион "Металлист" началась еще в середине ноября, горняки завершат выступление в групповом турнире Лиги чемпионов. Победа выведет "Шахтер" в 1/8 финала ЛЧ.