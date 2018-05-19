Последний тур чемпионата Украины: Класико "Динамо" – "Шахтер" и битва за "бронзу"
Матч "Динамо" – "Шахтер" уже не имеет турнирного значения, а вот поединок "Ворскла" – "Заря" – за третье место по итогам чемпионата
В субботу и воскресенье в Украине будут сыграны поединки последнего тура Премьер-лиги. "Украинские Класико" "Динамо" – "Шахтер" уже не имеет турнирного значения, но поединки украинских грандов всегда получаются яркими и интересными. Накануне президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что "Динамо" – это принципиальный соперник, и его команда отдаст все силы, чтобы победить."Шахтер" опережает "Динамо" на пять очков и в прошлом туре гарантировать себе титул.
В субботу в матчах "Черноморец" – "Зирка" и "Карпаты" – "Сталь" станет известно, какой клуб займет последнее место в турнирной таблице. На данный момент у "Стали" и "Черноморца" по 26 очков. В этот же день лидер второй "шестерки" ЧУ "Александрия" примет "Олимпик".
В воскресенье пройдет матч аутсайдеров первой "шестерки" "Верес" – "Мариуполь", который уже ничего не решает. А вот в поединке "Ворскла" – "Заря" решится обладатель бронзовых медалей чемпионата Украины: хозяев устроит ничья, а гости должны побеждать.
СУББОТА, 19 МАЯ:
17:00 "Черноморец" – "Зирка"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2,00 – 3,25 – 4,10
17:00 "Карпаты" – "Сталь"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1,70 – 3,80 – 5,10
17:00 "Александрия" – "Олимпик"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 1,60 – 3,75 – 6,20
19:30 "Динамо" – "Шахтер"
ТВ: 2+2, онлайн на segodnya.ua
Букмекеры: 3,10 – 3,50 – 3,25
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ:
17:00 "Верес" – "Мариуполь"
ТВ: 24 канал
Букмекеры: 2,60 – 3,10 – 2,90
17:00 "Ворскла" – "Заря"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 2,65 – 3,05 – 2,85
Таблица чемпионата Украины:
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