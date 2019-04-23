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Зинченко сравнялся с Месси по эффективности в текущем сезоне

Сегодня, 12:14

Лидирует в рейтинге за последние три месяца одноклубник Зинченко Илкай Гюндоган

Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: AFP

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в топ-4 самых эффективных футболистов лучших пяти лиг Европы за последние три месяца по версии CIES. Зинченко набрал 90,5 балла эффективности. Столько же у 31-летнего аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси и 30-летнего немецкого защитника "Баварии" Матса Хуммельса.

Лидирует в рейтинге за последние три месяца Илкай Гюндоган из "Манчестер Сити", набравший 92,7 балла. На втором месте расположился Тьяго Алькантара из мюнхенской "Баварии", у которого 92,6 балла.

В текущем сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 24 матча во всех турнирах, где забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко вернулся в общую группу "Манчестер Сити". Украинец из-за травмы пропустил пять предыдущих матчей своей команды.

Также сообщалось, что украинец Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников в мире. Футболист "МанСити" попал в топ игроков в возрасте до 23 лет.

Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити". В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.

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Тег Манчестер Сити, Лионель Месси, Илкай Гюндоган, Александр Зинченко, Тьяго Алькантара

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Источник:

Sport.ua

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