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Последствия карантина: футболист немецкого гранда травмировался во время тренировки в самоизоляции

15 апреля, 19:19

Александр Трикиша

Защитник "Боруссии" травмировал связки левого колена

Футболист дортмундской "Боруссии" Дан-Аксель Загаду получил травму во время тренировки дома на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Защитник занимался дома и повредил связки левого колена. На протяжении нескольких следующих недель он будет восстанавливаться от травмы, получая инструкции от медицинского штаба.

В текущем сезоне Загаду провел 20 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее мы писали, что дортмундская "Боруссия" начала борьбу с "Наполи" за бывшего футболиста "Зари". Нападающий "Брюгге" попал в сферу интересов немецких, итальянских и английских клубов.

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Также сообщалось, что футболисты дортмундской "Боруссии" согласились на снижение зарплаты на 20 процентов из-за приостановки чемпионата Германии. Отмечается, что это поможет сохранить работу 850 штатным и внештатным сотрудникам клуба в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Смотрите, как "Боруссия" проиграла "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов и покинула турнир еще до его остановки:

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чемпионат Германии Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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