Потерпите еще годик: УЕФА не будет вводить VAR на групповой стадии Лиги Европы в следующем сезоне

Чиновники сослались на пандемию коронавируса и отложили VAR до сезона 2021/2022

Система видеопомощи арбитрам (VAR) внедрена уже во многих футбольных турнирах. В еврокубках она работает на всех матчах Лиги чемпионов, а вот в Лиге Европы – лишь в поединках на выбывание. Европейские функционеры планировали внедрение VAR на групповой стадии Лиге Европы с сезона 2020/2021. Однако вчера заявили, что это произойдет позже.

Реклама

Читайте о том, что "VAR в Испании помогает "Реалу", – утверждает скандальный президент "Барселоны".

На групповой стадии Лиги Европы VAR появится только в сезоне 2021/2022. Причиной задержки сроком в год УЕФА на своем официальном сайте назвал пандемию коронавируса, которая не позволила провести обучение дополнительного персонала.

При этом главный орган европейского футбола заверил, что в нынешнем сезоне (2019/2020) и в следующем (2020/2021) система VAR будет работать на всех матчах плей-офф.

Читайте также: "Шахтер" примет "Вольфсбург" в Харькове, УЕФА подтвердил места проведения матчей Лиги Европы. Смотрите, как "Вольфсбург" не забил пенальти в ворота "Шахтера" в первом матче ЛЕ, которое назначили с помощью VAR:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама