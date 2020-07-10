Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Потерпите еще годик: УЕФА не будет вводить VAR на групповой стадии Лиги Европы в следующем сезоне

10 июля, 09:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чиновники сослались на пандемию коронавируса и отложили VAR до сезона 2021/2022

Система видеопомощи арбитрам (VAR) внедрена уже во многих футбольных турнирах. В еврокубках она работает на всех матчах Лиги чемпионов, а вот в Лиге Европы – лишь в поединках на выбывание. Европейские функционеры планировали внедрение VAR на групповой стадии Лиге Европы с сезона 2020/2021. Однако вчера заявили, что это произойдет позже.

Реклама

Читайте о том, что "VAR в Испании помогает "Реалу", – утверждает скандальный президент "Барселоны".

На групповой стадии Лиги Европы VAR появится только в сезоне 2021/2022. Причиной задержки сроком в год УЕФА на своем официальном сайте назвал пандемию коронавируса, которая не позволила провести обучение дополнительного персонала.

При этом главный орган европейского футбола заверил, что в нынешнем сезоне (2019/2020) и в следующем (2020/2021) система VAR будет работать на всех матчах плей-офф.

Читайте также: "Шахтер" примет "Вольфсбург" в Харькове, УЕФА подтвердил места проведения матчей Лиги Европы. Смотрите, как "Вольфсбург" не забил пенальти в ворота "Шахтера" в первом матче ЛЕ, которое назначили с помощью VAR:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол УЕФА сезон Лига Европы коронавирус VAR

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Финал Кубка Украины: онлайн матча
Финал Кубка Украины: онлайн матча "Динамо" – "Ворскла"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм"Футбол
"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянамиФутбол
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносят
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносятФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять