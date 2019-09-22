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Повторение Суперкубка УЕФА в Премьер-лиге: где смотреть матч "Челси" – "Ливерпуль"

22 сентября, 11:54

Время начала и расписание трансляций поединка шестого тура чемпионата Англии

"Челси" и "Ливерпуль" сыграют в 6 туре чемпионата Англии

"Челси" и "Ливерпуль" сыграют в 6 туре чемпионата Англии / Фото: Getty Images

Украшением шестого тура английской Премьер-лиги станет поединок "Челси" – "Ливерпуль". Все футболисты в заявке двух команд оцениваются почти в два миллиарда евро, а в прошлом сезоне они выиграли еврокубки: "Челси" победил в ЛЕ, "Ливерпуль" – в ЛЧ. И хотя "Челси" начал сезон не очень успешно, мотивация на "Ливерпуль" – особенная, ведь гости в этом сезоне еще не теряли очков. Смотреть онлайн "Челси" – "Ливерпуль" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Время начала матча "Челси" – "Ливерпуль" – 18:30 по Киеву. Матч в прямом эфире покажет новый канал Сетанта Украина, также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv в подписке.

Трансляции матча "Челси" – "Ливерпуль" на спутниковых каналах:

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  • Asr TV
  • beIN Sports 2 и 11
  • Canal+ France
  • Canal+ Sport 2
  • Diema Sport 2
  • H2 Armenia
  • Idman TV
  • IRIB Varzesh
  • RMC Sport 1
  • S Sport 1
  • Sky Sport 1
  • Sport TV2
  • SportKlub 1
  • TRT Spor
  • Viasat Ultra 4K
  • VOOsport World 1

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Смотрите, как "Челси" и "Ливерпуль" играли в матча за Суперкубок УЕФА. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, еще по голу команды забили в дополнительное время, а в серии пенальти счет был 5:4 в пользу "Ливерпуля":

Все подробности в спецтеме "Челси" vs "Ливерпуль"

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Источник: Сегодня|Спорт

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