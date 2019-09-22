Повторение Суперкубка УЕФА в Премьер-лиге: где смотреть матч "Челси" – "Ливерпуль"

Украшением шестого тура английской Премьер-лиги станет поединок "Челси" – "Ливерпуль". Все футболисты в заявке двух команд оцениваются почти в два миллиарда евро, а в прошлом сезоне они выиграли еврокубки: "Челси" победил в ЛЕ, "Ливерпуль" – в ЛЧ. И хотя "Челси" начал сезон не очень успешно, мотивация на "Ливерпуль" – особенная, ведь гости в этом сезоне еще не теряли очков. Смотреть онлайн "Челси" – "Ливерпуль" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.
Время начала матча "Челси" – "Ливерпуль" – 18:30 по Киеву. Матч в прямом эфире покажет новый канал Сетанта Украина, также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv в подписке.
Трансляции матча "Челси" – "Ливерпуль" на спутниковых каналах:
- Asr TV
- beIN Sports 2 и 11
- Canal+ France
- Canal+ Sport 2
- Diema Sport 2
- H2 Armenia
- Idman TV
- IRIB Varzesh
- RMC Sport 1
- S Sport 1
- Sky Sport 1
- Sport TV2
- SportKlub 1
- TRT Spor
- Viasat Ultra 4K
- VOOsport World 1
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Смотрите, как "Челси" и "Ливерпуль" играли в матча за Суперкубок УЕФА. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, еще по голу команды забили в дополнительное время, а в серии пенальти счет был 5:4 в пользу "Ливерпуля":
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