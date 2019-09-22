"Челси" – "Ливерпуль": онлайн матча чемпионата Англии

Все, что нужно знать о центральном матче Премьер-лиги: анонс, прогноз, онлайн, яркие фото

Мохамед Салах с мячом. "Челси" примет "Ливерпуль" в Лондоне / Фото: Getty Images

Сегодня в шестом туре английской Премьер-лиги состоится поединок с яркой вывеской – "Челси" против "Ливерпуля". Матч на "Стэмфорд Бридж" начнется в 18:30 по киевскому времени, а мы проведем онлайн с яркими фото со стадиона в Лондоне и комментариями ключевых эпизодов встречи.

"Челси" – "Ливерпуль" онлайн трансляция

"Челси" неудачно стартовал в нынешнем сезоне в чемпионате Англии и пока находится в середине турнирной таблицы. А вот "Ливерпуль" – единственный клуб, который не потерял ни одного очка – 5 матчей и 5 побед, причем в среднем команда Юргена Клоппа забивает по три гола за матч и сметает своих соперников.

На старте сезона, в середине августа, команды уже встречались, и тогда на кону стоял трофей – Суперкубок УЕФА. "Ливерпуль" играл в нем как победитель Лиги чемпионов, "Челси" – как триумфатор Лиги Европы. Судьба трофея решалась в серии пенальти, где сильнее оказались "красные":

"Челси" – "Ливерпуль": прогноз. Эксперты букмекерских контор считают гостей фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Ливерпуля" равен 2.05, а на победу "Челси" можно сделать ставку с котировкой 3.50, на ничью – 3.75. Таким образов, вероятность исхода такая: победа "Челси" 33 процента, ничья 30 процентов, победа "Ливерпуля" 37 процентов.

Также аналитики считают, что зрители сегодня увидят большое количество забитых мячей. Тотал матча, вместо привычного значения "2,5 гола" изменен на "3 гола", причем ставку на "больше" предлагается сделать за коэффициент 1.90, а на меньше – 1.97. Это значит, что букмекеры прогнозируют три или больше гола в матче.

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Вероятные авторы голов в составе "Челси":

Тэмми Абрахам – 2.85 (коэффициент на "забьет гол")

Педро – 3.85

Виллиан – 4.50

Росс Баркли – 5.50

Маркос Алонсо – 11.0

Вероятные авторы голов в составе "Ливерпуля":

Мохамед Салах – 2.35

Садио Мане – 2.60

Роберто Фирмино – 3.00

Джорджиньо Вейналдум – 6.00

Фабиньо – 7.00

Смотрите видео гола, который забил лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах в последнем матче, который его команда играла против "Челси" в Премьер-лиге. Интересный ракурс – с тренерского места:

Интересное видео. Смотрите эмоциональный промо-ролик поединка, который подготовили сотрудники "Челси". Конечно, тут моменты, которые памятны для лондонской команды:

"Челси" – "Ливерпуль": где смотреть матч. Матч в прямом эфире покажет канал Сетанта Украина, также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv (в подписке).

"Челси" – "Ливерпуль": сравнение составов. Все футболисты в заявке "Ливерпуля" оцениваются экспертами transfermarkt в 1,07 миллиарда евро! Трансферная стоимость игроков "Челси" на 200 миллионов ниже – 807 млн евро. При этом средний возраст хозяев 26 лет, гостей – 28, также в составе "Челси" больше футболистов национальных и молодежных сборных.

А вот ТОП-10 красивых голов, которые футболисты "Челси" забивали в ворота "Ливерпуля" за все время противостояния этих команд:

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Все подробности в спецтеме "Челси" vs "Ливерпуль"

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