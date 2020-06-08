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Появилась информация о зарплате Шевченко по новому контракту со сборной Украины

8 июня, 09:33

Олег Люлька Олег Люлька

Глава УАФ заявил, что финансовые условия работы Шевы остались прежними. О какой сумме идет речь

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной страны Андреем Шевченко. Как мы писали накануне, контракт с Шевченко подписали на необычный срок.

"С Шевченко обсуждали ситуацию. Понимали, что есть интерес к нему со стороны разных клубов. Но для нас самое главное, что у Андрея даже не было намека на смену команды", – заявил в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Андрей Павелко

По словам главы УАФ, новый контракт с Андреем Шевченко рассчитан до истечения катарского ЧМ-2022, который будет проходить с 21 ноября по 18 декабря, при условии, что украинская сборная попадет на этот турнир.

Андрей Шевченко и Андрей Павелко

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Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: Facebook

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При этом на вопрос относительно продления договора с Андреем Шевченко – "Финансовые условия те же? Или были улучшены?" – Андрей Павелко ответил: "Условия те же".

Отметим, что официально зарплата Андрея Шевченко в сборной Украины не называется. Однако ранее СМИ сообщали, что обладатель "Золотого мяча"-2004 на посту главного тренера "сине-желтых" получает 60 тысяч евро в месяц, или 720 тысяч – в год. В УАФ эту информацию не подтверждали, но и не опровергали.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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тренер зарплаты Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020 Андрей Павелко

Источник: Канал Футбол

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