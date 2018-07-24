Появилось видео, как Андрей Шевченко играет в паддл-теннис с сыновьями

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко активно проводит отпуск. На своей страничке в Instagram Шевченко показал на видео, как он играет в паддл-теннис со своими детьми.

Паддл-теннис – это некая смесь большого тенниса, пинг-понга и сквоша.

A post shared by Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) on Jul 24, 2018 at 2:24am PDT

Напомним, что супруга Андрея Шевченко американская модель Кристин Пазик подарила футболисту первенца в 2004 году, ему дали имя Джордан. Спустя два года у супругов появился второй сын, которого назвали Кристиан. Следующего пополнения в семье Шевченко пришлось ждать шесть лет. В октябре 2012 года, когда Андрей уже завершил профессиональную карьеру, он стал многодетным отцом – Кристин Пазик родила сына Александра. А в апреле 2016 года на свет появился Райдер-Габриэль.

Ранее мы писали, что Андрей Шевченко награжден Орденом Звезды Италии. Экс-игрок "Милана" отмечен за развитие дружественных отношений между Италией и Украиной.

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