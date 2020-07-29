Появилось видео встречи Луческу со своим ассистентом Гусевым в VIP-ложе стадиона "Динамо"

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу впервые, будучи в этом статусе, встретился с одним из своих помощников – знаменитым в прошлом игроком столичного клуба Олегом Гусевым. Это произошло накануне на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, где свой матч проводила молодежная команда столичного клуба.

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В перерыве матча Мирча Луческу в VIP-ложе стадиона "Динамо" поздоровался с Олегом Гусевым, который войдет в его тренерский штаб. При этом румынский специалист пожал Гусеву руку и тепло похлопал по плечу. Об этом сообщает журналист Роман Бебех в эфире канала "Бомбардир".

Напомним, Луческу накануне прибыл в Киев и первым делом отправился на клубный стадион, где возложил цветы к памятнику Валерия Лобановского. "Это был тренер высочайшего уровня", – сказал Луческу.

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При этом появилась информация, что из-за коронавируса четверговая презентация Луческу в качестве тренера "Динамо" – под угрозой срыва. COVID-19 диагностирован у одного из сотрудников клубного телеканала вице-чемпионов Украины.

Видео встречи Луческу и Гусева на стадионе "Динамо"

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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