Представляем соперников сборной Украины: ястребы и самураи попрактикуются на нас перед ЧМ-2018

В ближайшие дни сборная Украины сыграет первые матчи в 2018 году. Отдаленную пристрелку к осенней Лиге наций мы проведем в спаррингах с Саудовской Аравией (23 марта, Марбелья) и Японией (27-го, Льеж). Интересно, что в рейтинге ФИФА украинцы выше обеих этих команд (35-е место против 69-го и 55-го). Но те, в отличие от нас, пробились на ЧМ-2018. В азиатской квалификации Япония заняла первое место, на очко опередив саудитов. "Сегодня" представляет соперников нашей сборной.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. На ЧМ-2018 в России вместе с хозяевами ей выпало сыграть в матче-открытии. Предстоящий "мир" станет пятым в истории "зеленых ястребов". Предыдущий раз аравийцы участвовали в мундиале-2006, где как раз и состоялось их единственное пока свидание с Украиной. В группе "сине-желтые" уверенно победили (4:0). Один из голов тогда забил Шевченко, еще один – Ребров, возглавляющий ныне одного из лидеров чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Ахли". Кстати, именно клуб Реброва ныне является базовым для своей сборной, делегировав на мартовские спарринги сразу 10 футболистов. И в воскресенье, посетив игру "Динамо" – "Ворскла", Сергей Станиславович уже поделился с Шевой информацией о саудитах. Правда, ключевые фигуры "ястребов" представлены другими клубами. Так, капитан и столп обороны аравийцев (уже 11 лет подряд признается лучшим защитником местного чемпионата!) Усама Хавсауи играет за "Аль-Хиляль". А лучший снайпер команды Мохаммед Аль-Сахлави феерит в "Аль-Насре". Кстати, этот быстроногий форвард, выигравший бомбардирскую гонку в азиатском отборе (16 голов в 14 играх), умеет не только завершать атаки, но и очень интенсивно прессинговать, к чему нужно быть готовым нашим центрбекам.



Ситуация с тренерами у наших будущих соперников выглядит нелепо. Путевку на ЧМ саудовцы завоевали под руководством голландца Берта ван Маарвейка, возглавлявшего Нидерланды на "серебряном" мундиале-2010 и на Евро-2012 в Украине. Именно он построил нынешнюю сборную Саудовской Аравии, но, обеспечив поездку в Россию, не стал продлевать контракт – улетел работать в Австралию. Пришедший ему на смену аргентинец Бауса задержался лишь на пару месяцев, успев за это время проиграть три спарринга из четырех и разругаться со всеми лидерами команды. И в конце ноября уступил кресло соотечественнику – Хуану Антонио Пицци. Предложение из Эр-Рияда застало экс-форварда "Барсы" и "Валенсии" (где его в свое время "подсидел" Саленко) за подсчетом выходного пособия после увольнения из сборной Чили. "Ла Роха" под его руководством победила на Копа Америка-2016, но провалила квалификацию на ЧМ. Во главе аравийцев Пицци пока тоже не блещет – лишь две победы в пяти матчах (одна из них – над Молдовой (3:0) Александра Спиридона).

Состав сборной Саудовской Аравии

Вратари: Абдулла (Аль-Насср), Аль-Мосаилем, Аль-Оваис (оба — Аль-Ахли) Аль-Ками (Аль-Иттихад).

Защитники: Усама Хавсауи, Аль-Шахрани, Джахфали (все — Аль-Хиляль), Аль-Харби, Мотаз Хавсави, Аль-Мовалад (все — Аль-Ахли), Муат (Аль-Шабаб), Омар Хавсави (Аль-Насср).

Полузащитники: Аль-Джассим, Аль-Моашер, Аль-Могахви, Асир (все — Аль-Ахли), Аль-Шехри (Леганес, Испания), Аль-Мувалад (Леванте, Испания), Аль-Хаибри, Отаиф, Канно, Аль-Фики (все — Аль-Хиляль), Аль-Давсари (Вильярреал, Испания), Галеб (Аль-Насср), Аль-Квикби (Аль-Эттифак), Аль-Хаибари (Аль-Шабаб).

Нападающие: Аль-Сахлави (Аль-Насср), Ассири (Аль-Ахли).

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ЯПОНИЯ. Перед товарняком с Украиной азиаты проведут еще спарринг с Мали. "С помощью этих команд мы сможем сымитировать наши поединки с Польшей и Сенегалом на ЧМ", — говорят японцы. На мундиаль "синих самураев" должен был выводить мексиканский тренер Хавьер Агирре. Но как только против него возбудили дело по договорнякам еще по работе в "Сарагосе", японцы уволили Агирре. И пригласили боснийца Вахида Халилходжича. На ЧМ-2014 он с Алжиром сумел выйти из группы, оставив с носом россиян. За то, чтобы теперь он выбрался в плей-офф с Японией, ему платят $2,2 млн в год. За пределами списка из 26 игроков, вызванных им на матч с Украиной, оказался одноклубник Ярмоленко по Дортмунду Кагава – травма. Зато защиту Украины проверит на прочность Юя Кубо, который в 2016-м, забив два мяча за "Янг Бойз", не пустил "Шахтер" в ЛЧ. Сейчас "японский Агуэро" – партнер Яремчука по "Генту". Кроме того, в матче с "сине-желтыми" состоится батл за право попасть в заявку на "мир" между ветераном "самураев" Кейсуке Хондой, забивающим сейчас за мексиканскую "Пачуку", и дебютантом Накадзимой, делающим то же в португальском "Портимоненси". Ну и обратим внимание еще на двух японцев. Первый – защитник Седзи: недавно поразил ворота Китая с 45 метров! Второй – хавбек Ямагути, на Новый год с двумя партнерами сыгравший матч против сотни японских мальчиков, действовавших по схеме 10-30-30-30. Ямагути и забил победный мяч, но не совсем честно – головой, использовав преимущество в росте.

Состав сборной Японии

Вратари: Кавашима (Мец, Франция), Хигашигучи (Гамба), Накамура (Касива).

Защитники: Нагамото (Галатасарай, Турция), Моришиге (Токио), Макино, Эндо, Угадзин (все — Урава), Сакаи (Марсель, Франция), Курумайя (Кавасаки), Седзи, Уэда (оба — Касима).

Полузащитники: Хасэбэ (Айнтрахт Ф, Германия), Ямагути (Сересо), Мориока (Андерлехт, Бельгия), Сибасаки (Хетафе, Испания), Осима (Кавасаки), Мисао (Касима).

Нападающие: Хонда (Пачука, Мексика), Кобаяси (Кавасаки), Осако (Кельн, Германия), Харагути, Усами (оба — Фортуна, Германия), Сугимото (Сересо), Кубо (Гент, Бельгия), Накадзима (Портимоненси).

Ранее стало известно, что сборная Украины проведет товарищеский матч с четырехкратным чемпионом мира - командой Италии. Спарринг состоится 10 октября в Италии.