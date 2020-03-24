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Преступники не на карантине: похитили двух профессиональных футболистов прямо с автострады

24 марта, 16:03

Елена Павлова

Одному из потерпевших игроков удалось убежать

Пока мир борется с пандемией коронавируса, преступники тоже не сидят сложа руки. Так, по сообщению BBC, в Нигерии произошло похищение двух профессиональных футболистов. Игрок "Абиа Кометс" Бенджамин Илайомэд вместе с двумя представителями "Супер Иглз", Дайо Оджо и Эммануэлом Джеймсом, ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре, когда произошел инцидент.

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В результате нападения Илайомэд и Оджо были похищены преступниками, а Джеймсу удалось сбежать. По информации BBC, в Нигерии это первый случай похищения в профессиональном футболе с января 2019 года. Тогда жертвой киднеппинга стал бывший тренер клуба "Катсина Юнайтед" Абдуллахи Биффо. Позднее он был отпущен.

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Отметим, что на данный момент чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг мира приостановлен в связи с пандемией коронавируса. В стране пока зафиксировано 42 случая заражения.

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Ранее мы сообщали, что сестра полузащитника "Вероны" погибла в перестрелке. Трагедия с сестрой полузащитника, который уже долгое время выступает в Европе, произошла в ганском городе Берекум 19 марта.

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Нигерия похищение футболисты

Источник: BBC

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