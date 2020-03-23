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Расстреляли прямо на улице: на бойца смешанных единоборств напали в Бразилии

23 марта, 19:00

Елена Павлова

Спортсмена успели доставить в больницу, но врачи оказались бессильны

Бразильский боец смешанных единоборств Глиан Алвеш был застрелен у себя на родине. Об этом сообщает Globo Esporte. Алвеш известен по выступлениям в местном промоушене Shooto! Brazil. Он становился чемпионом организации в легчайшей весовой категории, одержав 13 побед и потерпев пять поражений за время карьеры в смешанных единоборствах. Последний поединок он провел в августе 2019 года, уступив судейским решением.

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По информации бразильской прессы, 26-летний боец стал жертвой уличного нападения в городе Жуис-Форе, в штате Минас-Жерайс. В результате инцидента парень получил тяжелые огнестрельные ранения. Алвеша успели доставить в больницу, но поздно – жизнь бойца врачи спасти уже не сумели. Сотрудники полиции приступили к расследованию. По их данным, к убийству бойца причастны два человека.

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Ранее мы сообщали, что сестра полузащитника "Вероны" погибла в перестрелке. Трагедия с сестрой полузащитника, который уже долгое время выступает в Европе, произошла в ганском городе Берекум 19 марта.

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Бразилия застрелили смешанные единоборства боец

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