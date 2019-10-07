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Пресвятая дева!: легенда "Реала" восхитился "клоуном-убийцей"

7 октября, 17:00

Касильяс остался доволен просмотром фильма "Джокер"

Икер Касильяс

Икер Касильяс / Фото: Reuters

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Вратарь "Порту" Икер Касильяс поделился впечатлениями от фильма "Джокер", вышедшего недавно в мировой прокат, и порекомендовал его к просмотру. Ранее мы рассказывали, что в сеть слили космические штрафы "Реала".

Главную роль в голливудской ленте исполнил американский актер пуэрториканского происхождения Хоакин Феникс.

"Пресвятая дева! Я читал рецензии на этот фильм, но не очень доверял им. До тех пор, пока не сходил в кинотеатр. Жуткий "клоун". Великая роль Хоакина Феникса. Если вы еще не ходили, сходите на фильм! И если вы уже насладились картиной, какое у вас мнение?" – написал Касильяс Instagram.

Напомним, что нигерийский нападающий "Брюгге" Эммануэль Деннис Бонавентуре, в свое время выступавший за луганскую "Зарю", стал главным героем матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2). В Мадриде экс-форвард "Зари" забил Тибо Куртуа два мяча.

Также добавим, что он набьет себе две татуировки в честь дубля в ворота "Реала". Нигериец Деннис Бонавентуре, выступавший за луганскую "Зарю", стал героем матча Лиги чемпионов в Мадриде.

Смотрите голы ДеннисаБонавентуре в ворота "Реала"

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Порту Икер Касильяс Джокер

Источник: Сегодня|Спорт

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