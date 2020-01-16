Претендент на путевку на Евро-2020 обыграл в товарищеском матче Канаду в США

Сборная Исландии / Фото: AFP

Участник стыковых матчей чемпионата Европы по футболу, сборная Исландии, в рамках подготовки решила сыграть товарищеский поединок с командой Канады. Встречу организовали в городе Ирвайн, что в американском штате Калифорния. Европейцам удалось добыть минимальную победу 1:0, хотя далась она им непросто. К слову, сборная Украины перед Евро-2020 сыграет с 95-й командой мира.

Единственный мяч на небольшом стадионе "Чемпионшип Соккер Грейт Парк" забил защитник болгарского "Левски" Холмар Эюйольфссон на 21-й минуте. При этом канадцы более, чем вдвое, превзошли исландцев во владении мячом: 68% против 32%. Однако дивидендов это североамериканцам не принесло. При этом соперники не закрывались в своих владениях и действовали довольно открыто. Сборная Исландии нанесла 12 ударов по воротам, Канада – 11. Правда, с ударами в створ статистика куда хуже: 3 – 2.

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В первом стыковом матче чемпионата Европы исландцы 26 марта примут сборную Румынии. В случае успеха 31 марта они на выезде встретятся с победителем пары Болгария – Венгрия.

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