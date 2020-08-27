Президент "Динамо" возмутился ранним вызовом киевлян в сборную Украины

Впрочем, Игорь Суркис считает, что всегда найдет общий язык с Андреем Шевченко

В начале сентября сборная Украины после длительного перерыва проведет очередные матчи. В Лиге наций "сине-желтые" сыграют со швейцарцами и испанцами. Кстати, Шевченко рассказал, когда в сборную приедет Ярмоленко.

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Тем временем президент "Динамо" Игорь Суркис высказал недовольство, что игроки его клуба едут в национальную команду раньше, чем легионеры. Его слова приводит сайт "Динамомания":

"У меня нет позиции по поводу того, когда нужно отпускать футболистов в сборную. Есть же главный тренер, который будет решать. Единственное, я бы хотел, чтобы условия были для всех одинаковыми. Если наши легионеры из Бельгии – Яремчук, Безус – или тот же Малиновский, который играет в Италии, Ярмоленко, приезжают 30 или 31 числа, я считаю, что и наши игроки должны приехать в сборную в это же время. Но если так надо для позитивного результата сборной, думаю, мы найдем общий язык с Луческу и Шевченко. Мы никогда не отказывали нашей национальной команде, какие бы у нас ни были отношения с УАФ. Насколько я помню, у нас семь человек вызывается в молодежную сборную. Считаю, что мы должны гордиться тем, что наши футболисты играют в сборных разных возрастов, но все должно быть по регламенту. Никто не позволит нарушать регламент ФИФА и УЕФА".

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Смотрите, как сборная Украины обыграла Сербию в ноябре прошлого года:

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