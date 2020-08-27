Звала ли "Барселона" Шевченко и когда приедет Ярмоленко: заявления тренера сборной Украины

Сборная Украины по футболу готовится к старту нового сезона Лиги наций. 3 сентября в элитном дивизионе турнира "сине-желтые" примут в Киеве Швейцарию, а 6 сентября – сыграют на выезде с Испанией. 26 августа Андрей Шевченко на самолете увез сборную в Харьков, а сегодня перед открытой тренировкой главный тренер команды пообщался с журналистами.

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Шевченко начал пресс-конференцию со слов памяти о докторе команды Антоне Худаеве. Месяц назад врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса в возрасте 48 лет.

"В первую очередь я хочу почтить память нашего врача Антона Худаева, который работал в сборной с первых дней моей работы в качестве главного тренера. Я знаю его еще с тех времен, когда был игроком. Это замечательный человек, нам его действительно не хватает, земля ему пухом. Мы всегда будем его помнить как настоящего профессионала, человека, который был душой коллектива...", – цитирует Шевченко сайт УАФ.

Андрей Шевченко и Марлос / Фото: Украинская ассоциация футбола

Также главный тренер рассказал, какие задачи стоят перед командой на Лигу наций:

"Для многих игроков открывается возможность побороться за место в основном составе. Мы создаем конкуренцию. После Лиги наций начинается квалификация чемпионата мира, поэтому в этом турнире мы сможем поэкспериментировать, дать возможность молодым игрокам проявить себя. Возможно, кто-то из них поможет нам на Евро или в квалификации чемпионата мира. В связи с этим мы создаем такую ​​конкуренцию и вызвали такое количество молодых игроков".

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Сегодня полузащитник "Аталанты" Малиновский прибыл в сборную Украины к обеду, вратарь "Реала" Андрей Лунин был как раз на подходе. Но это не последние игроки, которые должны присоединиться к команде. Бельгийские легионеры и атакующий полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко приедут в конце сбора. Хотя ранее отмечалось, что английский клуб может не отпустить Ярмоленко на Лигу Наций.

Андрей Шевченко и Валерий Бондарь / Фото: ФФУ

"Они не могли приехать раньше, чемпионаты в Европе стартуют в разные сроки. Считаю, было правильным оставить Ярмоленко в клубе, он получит там игровую практику. Эти футболисты прибудут во второй части сбора, когда пойдет уже непосредственная подготовка к матчам. Не было ли лучше сыграть матч со Швейцарией в Харькове? Когда мы принимали решение о месте проведения матча, мы отмечали Харьков резервным городом, но потом, считаю, уже не было смысла что-то менять", – считает Шевченко.

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Неожиданно журналисты также поинтересовались у Андрей Шевченко, не поступали ли ему предложения возглавить "Барселону". На что тренер возразил: "Я не рассматриваю сейчас никаких предложений, моя цель – готовить команду к матчам Лиги наций, Евро и отбора к чемпионату мира".

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