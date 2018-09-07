Президент ФФУ помог освободить задержанных в Чехии болельщиков

Все восемь болельщиков сборной Украины, задержанные после окончания матча Лиги наций чешской полицией, освобождены и смогут сегодня вернуться на родину. Переговоры с полицией продолжались до двух часов ночи. Об этом рассказал один из фанатов, чьи друзья были среди тех, кто попал после победного для Украины поединка со сборной Чехии в полицейский участок.

"Украинцы умеют стоять друг за друга горой. И в Чехии мы увидели это на практике", – прокомментировал болельщик.

Как сообщалось ранее, сразу после завершения матча президент ФФУ Андрей Павелко пообещал представителям СМИ, что сразу же поедет в полицию и поможет задержанным. По словам болельщика, Павелко лично участвовал в переговорах с полицией и помог с оплатой штрафа, который выписали украинским фанатам чешские правоохранители.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунах, чтобы поблагодарить болельщиков. После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.