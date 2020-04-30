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Президент Франции разошелся: призывает все футбольные чемпионаты Европы завершить сезон

30 апреля, 10:31

Андрей Фоменко

Эммануэль Макрон считает, что турниры 2019/2020 нужно закрыть досрочно

Угроза досрочного завершения сезона нависает над все большим количеством футбольных турниров в Европе. Позавчера мы писали, что власти не дают доиграть чемпионат Франции, запрещая массовые мероприятия до осени. Однако на этом чиновники не останавливаются.

Президент Франции Эммануэль Макрон решил выступить с советами и коллегам из других держав. В частности, он призывает национальные чемпионаты Англии, Италии, Германии и Испании сезон 2019/2020 завершить досрочно, сообщает французское издание "Le Parisien". По информации газеты, глава Французской республики ведет переговоры с властями других стран и настаивает на досрочном завершении чемпионатов. Макрон считает, что такие способы помогут не допустить вторую волну распространения коронавируса.

Напомним, что в Европе объявили также о завершении чемпионатов Нидерландов и Бельгии. Узнайте еще, что чемпионат Аргентины завершили досрочно из-за коронавируса, причем, вероятно, до 2021 года.

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