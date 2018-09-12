В Африке президент страны сыграл за футбольную сборную

Президент Либерии Джордж Веа сыграл за национальную сборную страны по футболу в товарищеском матче с командой Нигерии. Встреча состоялась в Монровии и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Как отмечает naija.ng, в составе нигерийцев отличились Генри Оньекуру (11-я минута) и Симеон Нванкво (33), у хозяев пенальти реализовал Дэниэл Акпейи (89), 51-летний Веа провел на поле 78 минут.

С 1985 по 2003 год Веа профессионально играл в футбол на позиции нападающего. Он выступал за "Монако", французские "ПСЖ" и "Марсель", английские "Челси" и "Манчестер Сити", итальянский "Милан". Веа стал единственным обладателем "Золотого мяча", чья сборная никогда не играла на чемпионате мира. В качестве игрока он становился чемпионом Франции и Италии (дважды), завоевывал Кубки Франции (трижды) и Англии. Кроме того он был признан лучшим игроком 1995 года по версии ФИФА и трижды – лучшим футболистом Африки. В декабре прошлого года Джордж Веа был избран президентом Либерии.

Ранее мы писали, что сын президента Либерии дебютировал за сборную США. Джордж Веа никогда не играл в США, но его сын родился в Нью-Йорке.