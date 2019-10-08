При нем забивали восемь голов: стал известен арбитр матча Украина – Литва

/ Фото: AFP

Отборочный матч отбора Евро-2020 Украина – Литва, который пройдет в Харькове 11 октября, доверили обслуживать судить бригаде арбитров из Австрии во главе с 37-летним Харальдом Лехнером. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола. На линиях ему будут помогать Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич. Обязанности четвертого судьи на себя возложит Александер Харкам.

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Лехнер уже трижды пересекался с нашей национальной командой. Причем, дважды это случилось в противостоянии сборной Украины с прибалтийскими коллективами. 28 мая 2012 года его свисток зафиксировал уверенную победу сине-желтых в товарищеском матч с Эстонией (4:0).

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15 октября 2013 года Лехнер был главным во время поединка отбора ЧМ-2014, в котором Украина разбила на выезде Сан-Марино со счетом 8:0. А 31 марта 2015 года австриец обслуживал товарищескую встречу Украина – Латвия (1:1).

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Сборная Украины возглавляет турнирную таблицу группы В. В активе нашей команды 13 баллов. На пять очков меньше у Португалии, которая также имеет матч в запасе. У идущей третьей Сербии семь баллов. В предыдущем матче в отборе на Евро-2020 Украина на выезде разгромила Литву (3:0), а затем в товарищеском поединке разошлась миром с Нигерией (2:2).

Смотрите, как Украина разгромила Литву в отборе на Евро-2020:

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