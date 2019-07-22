Пристыдил лесбиянку: Роналду показал, как нужно вести себя с юным фанатом

Португальский футболист осчастливил юного фаната, в то время как американская футболистка поразила все своей высокомерностью

Во время матча "Ювентуса" и "Тоттенхэма", проходившего в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов, к скамейке бьянконери прорвался юный болельщик. Миновав стюардов, он подбежал к форварду "старой синьоры" Криштиану Роналду, который встретил поклонника улыбкой, дал тому "пять", сфотографировался с ним и пригласил молодого человека досмотреть игру вместе с остальными футболистами "Ювентуса" на скамейке запасных.

В сети сразу же принялись обсуждать этот момент, сравнивая с недавним случаем во время вручения спортивных наград в США. Мальчик подошел к футболистке американской сборной Меган Рипино с целью взять автограф. Девушка, борющейся за права сексуальных меньшинств и являющейся открытой лесбиянкой, подписывая мяч, даже не взглянула на парня. За такое высокомерное поведение спортсменка нарвалась на критику со стороны журналистов и болельщиков.

"Тоттенхэм" выиграл у "Ювентуса" со счетом 3:2. Роналду забил гол на 60-й минуте, но вскоре был заменен на Матеуса Перейру, что вызвало неудовольствие звездного португальца. Победу "шпорам" принес нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком. Лидер сборной Португалии порадовал юного фаната, сделав с ним совместное фото.

Напомним, в дебютном сезоне с "Ювентусом" Роналду завоевал три национальные трофеи, а вместе со сборной победил в Лиге наций.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пристыдил лесбиянку: Роналду показал, как нужно вести себя с юным фанатом". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"