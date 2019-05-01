Привет, Премьер-лига: "Днепр" возвращается в "вышку" спустя два года

Команда Дмитрия Михайленко завоевала путевку в элиту, выиграв турнир во втором по силе дивизионе

По итогам 26-го тура Первой лиги "Днепр-1" гарантировал себе повышение в классе. В среду, 1 мая, команда Дмитрия Михайленко победила на выезде "Балканы" (2:0). И благодаря тому, что "Металлист-1925" проиграл свой матч "Николаеву" (0:3), команда из Днепра стала недосягаемой для соперников за 4 тура до конца турнира во втором по силе футбольном дивизионе Украины. Сейчас в активе "Днепра-1" – 59 очков, у "Колоса" и "Металлиста-1925" – по 42 пункта. При этом оба клуба имеют матч в запасе.

Таким образом, "Днепр-1" поднимется в Премьер-лигу Украины напрямую. Клубы, которые займут второе и третье места в турнирной таблице Первой лиги, разыграют путевки в "вышку" в переходных матчах с 11-й и 10-й командами УПЛ.

Напомним, другой клуб Первой лиги "Ингулец" 15 мая в Запорожье станет соперником "Шахтера" в финале Кубка Украины. Команде из райцентра уже озвучили премиальные в случае победы над "горняками" – 10 миллионов гривен.

Также сообщалось о скандале, который произошел в матче Первой лиги в Горишних Плавнях: тренер, которого сватали в "Динамо", едва не подрался со своим визави. Леонид Кучук повздорил с Владимиром Мазяром, и арбитр решил выгнать обоих.

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