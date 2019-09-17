"Проблема с Тайсоном полностью разрешена, вы увидите его на поле": Каштру рассказал о матче с "МанСити"

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подтвердил, что капитан горняков Тайсон восстановился от полученной в матче с "Зарей" травмы и сыграет в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Ранее мы писали, что на матч Лиги чемпионов продано уже 35 тысяч билетов.

"Проблема с Тайсоном полностью разрешена. Он полностью готов. Завтра вы увидите его на поле. Мы рассчитываем на него, как и на всех остальных наших игроков. С Тайсоном уже все хорошо", – сказал Каштру.

Смотрите, как Тайсон получил травму:

Также наставник поделился мнением об украинском игроке "Манчестер Сити" – Александре Зинченко.

"Зинченко выполняет очень важные функции в "Манчестер Сити". Он – крайний защитник, но с очень специфическими данными. Он не так часто отвечает за фланг, а больше переходит в середину, сужается. Он является одним из тех игроков, которые помогают менять фланг атаки соперника. Перед ним есть Стерлинг, который также подключается, когда нужно. Также есть Давид Сильва и Кевин де Брюйне" - отметил наставник.

Напомним, перед матчем с "Норвичем" Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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