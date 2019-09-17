Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,77
27,33

"Проблема с Тайсоном полностью разрешена, вы увидите его на поле": Каштру рассказал о матче с "МанСити"

17 сентября, 20:55

Наставник прокомментировал грядущую игру Лиги чемпионов

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подтвердил, что капитан горняков Тайсон восстановился от полученной в матче с "Зарей" травмы и сыграет в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Ранее мы писали, что на матч Лиги чемпионов продано уже 35 тысяч билетов.

"Проблема с Тайсоном полностью разрешена. Он полностью готов. Завтра вы увидите его на поле. Мы рассчитываем на него, как и на всех остальных наших игроков. С Тайсоном уже все хорошо", – сказал Каштру.

Смотрите, как Тайсон получил травму:

Также наставник поделился мнением об украинском игроке "Манчестер Сити" – Александре Зинченко.

"Зинченко выполняет очень важные функции в "Манчестер Сити". Он – крайний защитник, но с очень специфическими данными. Он не так часто отвечает за фланг, а больше переходит в середину, сужается. Он является одним из тех игроков, которые помогают менять фланг атаки соперника. Перед ним есть Стерлинг, который также подключается, когда нужно. Также есть Давид Сильва и Кевин де Брюйне" - отметил наставник.

Напомним, перед матчем с "Норвичем" Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити Тайсон футболист

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через Евтушенко
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через ЕвтушенкоФутбол
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над ЛитвойФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против "африканских бразильцев"Футбол

Новости партнеров

Loading...