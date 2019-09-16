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Аншлаг в Харькове: на матч Лиги чемпионов продано уже 35 тысяч билетов

16 сентября, 18:55

Поединок "Шахтер" - "МанСити" пройдет 18 сентября

"МанСити" снова приедет в Харьков

"МанСити" снова приедет в Харьков / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" продано уже более 35 тысяч билетов. Ранее мы писали, что "Шахтер" получит супербонус от УЕФА за исторические достижения.

На 18:55 точная цифра проданных тикетов составляет – 35256.

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Уже 18 сентября донецкий клуб стартует в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА матчем против "Манчестер Сити". Игра состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Стадион в Харькове, на котором пройдет матч, вмещает 40 тысяч зрителей. Поэтому, существует высокая вероятность того, что матч чемпионов Украины и Англии соберет аншлаг.

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Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "МанСити" два года назад:

Также сообщалось, что появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера".

Поединок "Шахтера" и "Зари" в полной мере оправдал статус центрального матча тура, став самой результативной игрой текущего сезона. Соперники забили на двоих 7 мячей – 4:3.

Обзор матча "Шахтер" – "Заря" (4:3)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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