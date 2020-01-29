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Прогноз на дерби Манчестера: кто победит в матче ярых соперников

29 января, 14:06

Вероятность выхода "Манчестер Сити" в финал Кубка английской лиги оценили в 94 процента

Команда Гвардиолы - большой фаворит матча с "МЮ"

Команда Гвардиолы - большой фаворит матча с "МЮ" / Фото: Reuters

Сегодня в ответном полуфинальном поединке Кубка английской лиги встречаются два клуба из Манчестера. Матч на арене "Этихад" стартует в 21:45, а мы проводим онлайн "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" с видео, фото и комментариями главных моментов игры. Победитель этого противостояния в финале Кубка лиги 1 марта сыграет с "Астон Виллой".

Эксперты считают хозяев сегодняшнего матча большими фаворитами поединка. Коэффициент на победу "МанСити" в основное время составляет всего 1.32, тогда как ставку на победу гостей можно сделать с котировкой 9.40, а на ничью – 5.80. Вероятность исхода матча такая: победа "Сити" 73 процента, ничья 17 процентов, победа "МЮ" 10 процентов.

Коэффициент на проход "МанСити" вообще минимальный – 1.01. Котировки на то, что в финал Кубка английской лиги пробьется "МЮ" – 17. Таким образом, вероятность выхода "Манчестер Сити" оценили в 94 процента.

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Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей. "Тотал" вместо традиционного для футбола числа 2,5 изменен на 3,5. Котировки такие: "меньше 3,5 голов" – 1.75, на "больше 3,5 голов" – 2.15.

Вероятные авторы голов в составе "Манчестер Сити":

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Коби Брайант
  • Серхио Агуэро – 1.82 (коэффициент на "забьет гол")
  • Рахим Стерлинг – 2.35
  • Бернарду Силва – 2.85
  • Кевин де Брюйне – 3.00
  • Давид Сильва – 3.75

Вероятные авторы голов в составе "Манчестер Юнайтед":

  • Антони Марсьяль – 4.00
  • Мейсон Гринвуд – 4.00
  • Хуан Мата – 6.50
  • Андреас Перейра – 10.0
  • Гарри Магуайр – 11.0

Отметим, что параллельно с полуфиналом Кубка английской лиги пройдет перенесенный матч 18-го тура Премьер-лиги "Вест Хэм" – "Ливерпуль".

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" громил "Динамо" Загреб на выезде:

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Источник: Сегодня|Спорт

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