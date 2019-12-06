Прогноз, расписание и результаты 15-го тура чемпионата Италии

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 15-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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6 декабря, пятница
21.47 "Интер" – "Рома" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,80 – 3,90 – 4,35
7 декабря, суббота
16.00 "Аталанта" – "Верона"
Букмекеры: 1,34 – 5,10 – 9,10
19.00 "Удинезе" – "Наполи" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 5,20 – 3,75 – 1,68
21.45 "Лацио" – "Ювентус" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2,92 – 3,55 – 2,33
8 декабря, воскресенье
13.30 "Лечче" – "Дженоа" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,67 – 3,45 – 2,59
16.00 СПАЛ – "Брешия"
Букмекеры: 2,04 – 3,35 – 3,80
16.00 "Сассуоло" – "Кальяри"
Букмекеры: 2,39 – 3,50 – 2,88
16.00 "Торино" – "Фиорентина" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,48 – 3,20 – 2,97
19.00 "Сампдория" – "Парма"
Букмекеры: 2,00 – 3,35 – 3,90
21.45 "Болонья" – "Милан" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,93 – 3,35 – 2,44
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ИНТЕР
|14
|12
|1
|1
|31-13
|37
|2
|ЮВЕНТУС
|14
|11
|3
|0
|25-12
|36
|3
|ЛАЦИО
|14
|9
|3
|2
|33-14
|30
|4
|КАЛЬЯРИ
|14
|8
|4
|2
|29-17
|28
|5
|РОМА
|14
|8
|4
|2
|26-15
|28
|6
|АТАЛАНТА
|14
|7
|4
|3
|34-21
|25
|7
|НАПОЛИ
|14
|5
|5
|4
|23-18
|20
|8
|ПАРМА
|14
|5
|3
|6
|20-18
|18
|9
|ВЕРОНА
|14
|5
|3
|6
|12-14
|18
|10
|ТОРИНО
|14
|5
|2
|7
|16-20
|17
|11
|МИЛАН
|14
|5
|2
|7
|13-17
|17
|12
|БОЛОНЬЯ
|14
|4
|4
|6
|20-23
|16
|13
|ФИОРЕНТИНА
|14
|4
|4
|6
|18-21
|16
|14
|САССУОЛО
|13
|4
|2
|7
|24-25
|14
|15
|ЛЕЧЧЕ
|14
|3
|5
|6
|18-27
|14
|16
|УДИНЕЗЕ
|14
|4
|2
|8
|9-23
|14
|17
|САМПДОРИЯ
|14
|3
|3
|8
|12-24
|12
|18
|ДЖЕНОА
|14
|2
|4
|8
|15-28
|10
|19
|СПАЛ
|14
|2
|3
|9
|9-21
|9
|20
|БРЕШИА
|13
|2
|1
|10
|10-26
|7
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