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Прогноз, расписание и результаты 15-го тура чемпионата Италии

6 декабря, 15:56

Все о поединках 15 тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Футболисты "Интера"

Футболисты "Интера" / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 15-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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6 декабря, пятница

21.47 "Интер" – "Рома" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,80 – 3,90 – 4,35

7 декабря, суббота

16.00 "Аталанта" – "Верона"
Букмекеры: 1,34 – 5,10 – 9,10

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19.00 "Удинезе" – "Наполи" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 5,20 – 3,75 – 1,68

21.45 "Лацио" – "Ювентус" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2,92 – 3,55 – 2,33

8 декабря, воскресенье

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13.30 "Лечче" – "Дженоа" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,67 – 3,45 – 2,59

16.00 СПАЛ – "Брешия"
Букмекеры: 2,04 – 3,35 – 3,80

16.00 "Сассуоло" – "Кальяри"
Букмекеры: 2,39 – 3,50 – 2,88

16.00 "Торино" – "Фиорентина" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,48 – 3,20 – 2,97

19.00 "Сампдория" – "Парма"
Букмекеры: 2,00 – 3,35 – 3,90

21.45 "Болонья" – "Милан" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,93 – 3,35 – 2,44

МКлубИВНПМячиОчки
1ИНТЕР14121131-1337
2ЮВЕНТУС14113025-1236
3ЛАЦИО1493233-1430
4КАЛЬЯРИ1484229-1728
5РОМА1484226-1528
6АТАЛАНТА1474334-2125
7НАПОЛИ1455423-1820
8ПАРМА1453620-1818
9ВЕРОНА1453612-1418
10ТОРИНО1452716-2017
11МИЛАН1452713-1717
12БОЛОНЬЯ1444620-2316
13ФИОРЕНТИНА1444618-2116
14САССУОЛО1342724-2514
15ЛЕЧЧЕ1435618-2714
16УДИНЕЗЕ144289-2314
17САМПДОРИЯ1433812-2412
18ДЖЕНОА1424815-2810
19СПАЛ142399-219
20БРЕШИА13211010-267

Смотрите, как на неделе "Ювентус" обыграл в ЛЧ "Атлетико"

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чемпионат Италии Интер Италия Рома Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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