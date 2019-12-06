Прогноз, расписание и результаты 15-го тура чемпионата Италии

Все о поединках 15 тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Футболисты "Интера" / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 15-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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6 декабря, пятница

21.47 "Интер" – "Рома" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,80 – 3,90 – 4,35

7 декабря, суббота

16.00 "Аталанта" – "Верона"

Букмекеры: 1,34 – 5,10 – 9,10

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19.00 "Удинезе" – "Наполи" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 5,20 – 3,75 – 1,68

21.45 "Лацио" – "Ювентус" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2,92 – 3,55 – 2,33

8 декабря, воскресенье

13.30 "Лечче" – "Дженоа" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,67 – 3,45 – 2,59

16.00 СПАЛ – "Брешия"

Букмекеры: 2,04 – 3,35 – 3,80

16.00 "Сассуоло" – "Кальяри"

Букмекеры: 2,39 – 3,50 – 2,88

16.00 "Торино" – "Фиорентина" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,48 – 3,20 – 2,97

19.00 "Сампдория" – "Парма"

Букмекеры: 2,00 – 3,35 – 3,90

21.45 "Болонья" – "Милан" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,93 – 3,35 – 2,44

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ИНТЕР 14 12 1 1 31-13 37 2 ЮВЕНТУС 14 11 3 0 25-12 36 3 ЛАЦИО 14 9 3 2 33-14 30 4 КАЛЬЯРИ 14 8 4 2 29-17 28 5 РОМА 14 8 4 2 26-15 28 6 АТАЛАНТА 14 7 4 3 34-21 25 7 НАПОЛИ 14 5 5 4 23-18 20 8 ПАРМА 14 5 3 6 20-18 18 9 ВЕРОНА 14 5 3 6 12-14 18 10 ТОРИНО 14 5 2 7 16-20 17 11 МИЛАН 14 5 2 7 13-17 17 12 БОЛОНЬЯ 14 4 4 6 20-23 16 13 ФИОРЕНТИНА 14 4 4 6 18-21 16 14 САССУОЛО 13 4 2 7 24-25 14 15 ЛЕЧЧЕ 14 3 5 6 18-27 14 16 УДИНЕЗЕ 14 4 2 8 9-23 14 17 САМПДОРИЯ 14 3 3 8 12-24 12 18 ДЖЕНОА 14 2 4 8 15-28 10 19 СПАЛ 14 2 3 9 9-21 9 20 БРЕШИА 13 2 1 10 10-26 7

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