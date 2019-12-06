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Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Германии

6 декабря, 13:44

Все о поединках 16-го чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Реал Мадрид

Реал Мадрид / Фото: Twitter

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 16-го тура ЛаЛиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Читайте также: Месси увековечат в Испании – аргентинец станет в один ряд с Пеле и Марадоной

6 декабря, пятница

22:00 "Вильярреал" – "Атлетико" М ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3,65 – 3,30 – 2,14

7 декабря, суббота

14:00 "Реал Мадрид" – "Эспаньол" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,20 – 6,90 – 14,00

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18:00 "Гранада" – "Алавес"
Букмекеры: 2,22 – 3,05-3,60

19:30 "Леванте" – "Валенсия"
Букмекеры: 3,05 – 3,70 – 2,19

22:00 "Барселона" – "Мальорка" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,11 – 9,70 – 21,00

8 декабря, воскресенье

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13:00 "Эйбар" – "Хетафе"
Букмекеры: 2,77 – 3,00 – 2,80

15:00 "Бетис" – "Атлетик" Б
Букмекеры: 2,33 – 3,20 – 3,20

17:00 "Вальядолид" – "Реал Сосьедад"
Букмекеры: 3,25 – 3,15 – 2,32

19:30 "Леганес" – "Сельта"
Букмекеры: 2,32 – 3,05 – 3,40

22:00 "Осасуна" – "Севилья"
Букмекеры: 3,45 – 3,30 – 2,18

МКлубИВНПМячиОчки
1БАРСЕЛОНА14101336-1631
2РЕАЛ МАДРИД1494130-1131
3СЕВИЛЬЯ1593319-1430
4АТЛЕТИК1575317-926
5РЕАЛ СОСЬЕДАД1582526-1826
6АТЛЕТИКО1567216-1025
7ХЕТАФЕ1566323-1624
8ВАЛЕНСИЯ1565422-2123
9ОСАСУНА1557321-1722
10ГРАНАДА1563620-2021
11ЛЕВАНТЕ1562718-2120
12БЕТИС1554619-2519
13ВИЛЬЯРРЕАЛ1553728-2418
14АЛАВЕС1553717-2018
15ВАЛЬЯДОЛИД1546514-1818
16ЭЙБАР1543815-2715
17МАЛЬОРКА1542914-2314
18СЕЛЬТА1534810-2013
19ЭСПАНЬОЛ15231010-289
20ЛЕГАНЕС1513118-256

Ранее мы писали, что Диего Симеоне признался, что хочет тренировать Месси. Правда, для этого ему нужно возглавить "Барселону", а слухи об увольнении Эрнесто Вальверде уже поутихли. Остается разве что вариант со сборной Аргентины.

Смотрите, как "Атлетико" сражался с "Ювентусом" в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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