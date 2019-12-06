Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Германии

Все о поединках 16-го чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Реал Мадрид / Фото: Twitter

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 16-го тура ЛаЛиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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6 декабря, пятница

22:00 "Вильярреал" – "Атлетико" М ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3,65 – 3,30 – 2,14

7 декабря, суббота

14:00 "Реал Мадрид" – "Эспаньол" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,20 – 6,90 – 14,00

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18:00 "Гранада" – "Алавес"

Букмекеры: 2,22 – 3,05-3,60

19:30 "Леванте" – "Валенсия"

Букмекеры: 3,05 – 3,70 – 2,19

22:00 "Барселона" – "Мальорка" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,11 – 9,70 – 21,00

8 декабря, воскресенье

13:00 "Эйбар" – "Хетафе"

Букмекеры: 2,77 – 3,00 – 2,80

15:00 "Бетис" – "Атлетик" Б

Букмекеры: 2,33 – 3,20 – 3,20

17:00 "Вальядолид" – "Реал Сосьедад"

Букмекеры: 3,25 – 3,15 – 2,32

19:30 "Леганес" – "Сельта"

Букмекеры: 2,32 – 3,05 – 3,40

22:00 "Осасуна" – "Севилья"

Букмекеры: 3,45 – 3,30 – 2,18

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 14 10 1 3 36-16 31 2 РЕАЛ МАДРИД 14 9 4 1 30-11 31 3 СЕВИЛЬЯ 15 9 3 3 19-14 30 4 АТЛЕТИК 15 7 5 3 17-9 26 5 РЕАЛ СОСЬЕДАД 15 8 2 5 26-18 26 6 АТЛЕТИКО 15 6 7 2 16-10 25 7 ХЕТАФЕ 15 6 6 3 23-16 24 8 ВАЛЕНСИЯ 15 6 5 4 22-21 23 9 ОСАСУНА 15 5 7 3 21-17 22 10 ГРАНАДА 15 6 3 6 20-20 21 11 ЛЕВАНТЕ 15 6 2 7 18-21 20 12 БЕТИС 15 5 4 6 19-25 19 13 ВИЛЬЯРРЕАЛ 15 5 3 7 28-24 18 14 АЛАВЕС 15 5 3 7 17-20 18 15 ВАЛЬЯДОЛИД 15 4 6 5 14-18 18 16 ЭЙБАР 15 4 3 8 15-27 15 17 МАЛЬОРКА 15 4 2 9 14-23 14 18 СЕЛЬТА 15 3 4 8 10-20 13 19 ЭСПАНЬОЛ 15 2 3 10 10-28 9 20 ЛЕГАНЕС 15 1 3 11 8-25 6

Ранее мы писали, что Диего Симеоне признался, что хочет тренировать Месси. Правда, для этого ему нужно возглавить "Барселону", а слухи об увольнении Эрнесто Вальверде уже поутихли. Остается разве что вариант со сборной Аргентины.

Смотрите, как "Атлетико" сражался с "Ювентусом" в Лиге чемпионов:

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