Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 16-го тура ЛаЛиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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6 декабря, пятница
22:00 "Вильярреал" – "Атлетико" М ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 3,65 – 3,30 – 2,14
7 декабря, суббота
14:00 "Реал Мадрид" – "Эспаньол" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,20 – 6,90 – 14,00
18:00 "Гранада" – "Алавес"
Букмекеры: 2,22 – 3,05-3,60
19:30 "Леванте" – "Валенсия"
Букмекеры: 3,05 – 3,70 – 2,19
22:00 "Барселона" – "Мальорка" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,11 – 9,70 – 21,00
8 декабря, воскресенье
13:00 "Эйбар" – "Хетафе"
Букмекеры: 2,77 – 3,00 – 2,80
15:00 "Бетис" – "Атлетик" Б
Букмекеры: 2,33 – 3,20 – 3,20
17:00 "Вальядолид" – "Реал Сосьедад"
Букмекеры: 3,25 – 3,15 – 2,32
19:30 "Леганес" – "Сельта"
Букмекеры: 2,32 – 3,05 – 3,40
22:00 "Осасуна" – "Севилья"
Букмекеры: 3,45 – 3,30 – 2,18
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|14
|10
|1
|3
|36-16
|31
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|14
|9
|4
|1
|30-11
|31
|3
|СЕВИЛЬЯ
|15
|9
|3
|3
|19-14
|30
|4
|АТЛЕТИК
|15
|7
|5
|3
|17-9
|26
|5
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|15
|8
|2
|5
|26-18
|26
|6
|АТЛЕТИКО
|15
|6
|7
|2
|16-10
|25
|7
|ХЕТАФЕ
|15
|6
|6
|3
|23-16
|24
|8
|ВАЛЕНСИЯ
|15
|6
|5
|4
|22-21
|23
|9
|ОСАСУНА
|15
|5
|7
|3
|21-17
|22
|10
|ГРАНАДА
|15
|6
|3
|6
|20-20
|21
|11
|ЛЕВАНТЕ
|15
|6
|2
|7
|18-21
|20
|12
|БЕТИС
|15
|5
|4
|6
|19-25
|19
|13
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|15
|5
|3
|7
|28-24
|18
|14
|АЛАВЕС
|15
|5
|3
|7
|17-20
|18
|15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|15
|4
|6
|5
|14-18
|18
|16
|ЭЙБАР
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|17
|МАЛЬОРКА
|15
|4
|2
|9
|14-23
|14
|18
|СЕЛЬТА
|15
|3
|4
|8
|10-20
|13
|19
|ЭСПАНЬОЛ
|15
|2
|3
|10
|10-28
|9
|20
|ЛЕГАНЕС
|15
|1
|3
|11
|8-25
|6
Ранее мы писали, что Диего Симеоне признался, что хочет тренировать Месси. Правда, для этого ему нужно возглавить "Барселону", а слухи об увольнении Эрнесто Вальверде уже поутихли. Остается разве что вариант со сборной Аргентины.
Смотрите, как "Атлетико" сражался с "Ювентусом" в Лиге чемпионов:
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