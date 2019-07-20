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Просится в "Барселону"? Диего Симеоне признался, что хочет тренировать Месси

20 июля, 13:44

Аргентинский тренер оценил игру Месси на Кубке Америки-2019

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне оценил выступление лидера сборной Аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки-2019. Напомним, что аргентинцы на турнире заняли третье место, а сам Месси устроил скандал. Как известно, Месси не явился на награждение после своего скандального удаления в игре за третье место, обвинив организаторов турнира в коррупции.

"Месси – лучший игрок в мире, почему бы мне не потренировать его. Он вел Аргентину на Кубке Америки. Меня не интересуют другие заявления. Каждый может думать, что хочет. Я видел, что Месси действовал как лидер. Никогда не видел, чтобы Агуэро столько много работал. Тренерский штаб продолжает поиски оптимального состава в атаке", – цитирует TyC Sports Симеоне.

Ранее стало известно, что Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. За критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону"

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Тег футбол, Барселона, Лионель Месси, сборная Аргентины, Диего Симеоне, Кубок Америки

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