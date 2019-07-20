Просится в "Барселону"? Диего Симеоне признался, что хочет тренировать Месси
Аргентинский тренер оценил игру Месси на Кубке Америки-2019
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне оценил выступление лидера сборной Аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки-2019. Напомним, что аргентинцы на турнире заняли третье место, а сам Месси устроил скандал. Как известно, Месси не явился на награждение после своего скандального удаления в игре за третье место, обвинив организаторов турнира в коррупции.
"Месси – лучший игрок в мире, почему бы мне не потренировать его. Он вел Аргентину на Кубке Америки. Меня не интересуют другие заявления. Каждый может думать, что хочет. Я видел, что Месси действовал как лидер. Никогда не видел, чтобы Агуэро столько много работал. Тренерский штаб продолжает поиски оптимального состава в атаке", – цитирует TyC Sports Симеоне.
Ранее стало известно, что Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. За критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года.
Смотрите, как Месси забивает за "Барселону"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Просится в "Барселону"? Диего Симеоне признался, что хочет тренировать Месси". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Завели дело: от "Барселоны" требуют доплатить 80 миллионов за Гризманна
Мадридский клуб утверждает, что каталонцы вели переговоры с футболистом еще с 2018 года
Роналду платил больше: стало известно, во сколько Месси обошелся отдых на уединенном острове
Аргентинский футболист вместе с семьей отдыхает на острове в Карибском бассейне
100 миллионов и два игрока на выбор: "Барселона" озвучила свое предложение по Неймару
Каталонцы сделали новое предложение по форварду "ПСЖ"
"Барселона" нашла лазейку, как заполучить Неймара из "ПСЖ"
Очень интересный ход от руководства каталонского клуба