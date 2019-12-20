Прогноз, расписание и результаты 17-го тура чемпионата Германии

Все о поединках 17-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Бавария"

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 17-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что на вырученные от продажи Ярмоленко деньги "Боруссия" арендовала игрока "Реала".

20 декабря, пятница

21:30 "Хоффенхайм" – "Боруссия" Д ТВ: "Футбол" 2

Букмекеры: 4,00 – 3,90 – 1,86

21 декабря, суббота

16:30 "Бавария" – "Вольфсбург" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,16 – 7,50 – 17,50

16:30 "Кельн" – "Вердер"

Букмекеры: 2,13 – 3,55 – 3,30

Реклама

16:30 "Майнц" – "Байер"

Букмекеры: 3,95 – 3,95 – 1,83

16:30 РБ "Лейпциг" – "Аугсбург"

Букмекеры: 1,28 – 5,50 – 10,00

16:30 "Шальке" – "Фрайбург"

Букмекеры: 1,67 – 3,95 – 5,00

В тренде Почему Зозулю в Испании считают нацистом: все подробности скандала

19:30 "Герта" – "Боруссия" М ТВ: "Футбол" 2

Букмекеры: 3,20 – 3,55 – 2,19

22 декабря, воскресенье

16:30 "Фортуна" Дюссельдорф – "Унион Берлин"

Букмекеры: 2,79 – 3,20 – 2,66

19:00 "Падерборн" – "Айнтрахт" Ф ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3,70 – 3,75 – 1,94

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛЕЙПЦИГ 16 10 4 2 45-19 34 2 БОРУССИЯ М 16 11 1 4 33-18 34 3 БАВАРИЯ 16 9 3 4 44-22 30 4 БОРУССИЯ Д 16 8 6 2 40-22 30 5 ШАЛЬКЕ 16 8 5 3 27-19 29 6 ФРАЙБУРГ 16 7 4 5 25-21 25 7 БАЙЕР 16 7 4 5 22-21 25 8 ВОЛЬФСБУРГ 16 6 6 4 18-16 24 9 ХОФФЕНХАЙМ 16 7 3 6 23-27 24 10 АУГСБУРГ 16 6 5 5 27-28 23 11 УНИОН БЕРЛИН 16 6 2 8 19-22 20 12 АЙНТРАХТ Ф 16 5 3 8 26-27 18 13 ГЕРТА 16 5 3 8 22-29 18 14 МАЙНЦ 16 6 0 10 25-38 18 15 КЕЛЬН 16 4 2 10 18-32 14 16 ВЕРДЕР 16 3 5 8 23-40 14 17 ФОРТУНА Д 16 3 3 10 16-35 12 18 ПАДЕРБОРН 16 2 3 11 18-35 9

Ранее мы сообщали, что самый быстрый футболист всех времен объявил о завершении карьеры. Летучий голландец Арьен Роббен повесил бутсы на гвоздь, выиграв почти три десятка трофеев.

Также мы рассказывали, что футболист за 120 миллионов евро играет в Бундеслиге в детской форме. Домашний комплект "Баварии" велик на миниатюрного бразильского полузащитника.

Смотрите, как Филиппе Коутиньо забивал "Тоттенхэму":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама