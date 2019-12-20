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Прогноз, расписание и результаты 17-го тура чемпионата Германии

20 декабря, 09:34

Все о поединках 17-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Бавария"

"Бавария"

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 17-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что на вырученные от продажи Ярмоленко деньги "Боруссия" арендовала игрока "Реала".

20 декабря, пятница

21:30 "Хоффенхайм" – "Боруссия" Д ТВ: "Футбол" 2
Букмекеры: 4,00 – 3,90 – 1,86

21 декабря, суббота

16:30 "Бавария" – "Вольфсбург" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,16 – 7,50 – 17,50

16:30 "Кельн" – "Вердер"
Букмекеры: 2,13 – 3,55 – 3,30

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16:30 "Майнц" – "Байер"
Букмекеры: 3,95 – 3,95 – 1,83

16:30 РБ "Лейпциг" – "Аугсбург"
Букмекеры: 1,28 – 5,50 – 10,00

16:30 "Шальке" – "Фрайбург"
Букмекеры: 1,67 – 3,95 – 5,00

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19:30 "Герта" – "Боруссия" М ТВ: "Футбол" 2
Букмекеры: 3,20 – 3,55 – 2,19

22 декабря, воскресенье

16:30 "Фортуна" Дюссельдорф – "Унион Берлин"
Букмекеры: 2,79 – 3,20 – 2,66

19:00 "Падерборн" – "Айнтрахт" Ф ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3,70 – 3,75 – 1,94

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛЕЙПЦИГ16104245-1934
2БОРУССИЯ М16111433-1834
3БАВАРИЯ1693444-2230
4БОРУССИЯ Д1686240-2230
5ШАЛЬКЕ1685327-1929
6ФРАЙБУРГ1674525-2125
7БАЙЕР1674522-2125
8ВОЛЬФСБУРГ1666418-1624
9ХОФФЕНХАЙМ1673623-2724
10АУГСБУРГ1665527-2823
11УНИОН БЕРЛИН1662819-2220
12АЙНТРАХТ Ф1653826-2718
13ГЕРТА1653822-2918
14МАЙНЦ16601025-3818
15КЕЛЬН16421018-3214
16ВЕРДЕР1635823-4014
17ФОРТУНА Д16331016-3512
18ПАДЕРБОРН16231118-359

Ранее мы сообщали, что самый быстрый футболист всех времен объявил о завершении карьеры. Летучий голландец Арьен Роббен повесил бутсы на гвоздь, выиграв почти три десятка трофеев.

Также мы рассказывали, что футболист за 120 миллионов евро играет в Бундеслиге в детской форме. Домашний комплект "Баварии" велик на миниатюрного бразильского полузащитника.

Смотрите, как Филиппе Коутиньо забивал "Тоттенхэму":

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Лейпциг чемпионат Германии Бавария Шальке

Источник: Сегодня|Спорт

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