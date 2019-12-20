Прогноз, расписание и результаты 17-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 17-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что на вырученные от продажи Ярмоленко деньги "Боруссия" арендовала игрока "Реала".
20 декабря, пятница
21:30 "Хоффенхайм" – "Боруссия" Д ТВ: "Футбол" 2
Букмекеры: 4,00 – 3,90 – 1,86
21 декабря, суббота
16:30 "Бавария" – "Вольфсбург" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,16 – 7,50 – 17,50
16:30 "Кельн" – "Вердер"
Букмекеры: 2,13 – 3,55 – 3,30
16:30 "Майнц" – "Байер"
Букмекеры: 3,95 – 3,95 – 1,83
16:30 РБ "Лейпциг" – "Аугсбург"
Букмекеры: 1,28 – 5,50 – 10,00
16:30 "Шальке" – "Фрайбург"
Букмекеры: 1,67 – 3,95 – 5,00
19:30 "Герта" – "Боруссия" М ТВ: "Футбол" 2
Букмекеры: 3,20 – 3,55 – 2,19
22 декабря, воскресенье
16:30 "Фортуна" Дюссельдорф – "Унион Берлин"
Букмекеры: 2,79 – 3,20 – 2,66
19:00 "Падерборн" – "Айнтрахт" Ф ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3,70 – 3,75 – 1,94
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛЕЙПЦИГ
|16
|10
|4
|2
|45-19
|34
|2
|БОРУССИЯ М
|16
|11
|1
|4
|33-18
|34
|3
|БАВАРИЯ
|16
|9
|3
|4
|44-22
|30
|4
|БОРУССИЯ Д
|16
|8
|6
|2
|40-22
|30
|5
|ШАЛЬКЕ
|16
|8
|5
|3
|27-19
|29
|6
|ФРАЙБУРГ
|16
|7
|4
|5
|25-21
|25
|7
|БАЙЕР
|16
|7
|4
|5
|22-21
|25
|8
|ВОЛЬФСБУРГ
|16
|6
|6
|4
|18-16
|24
|9
|ХОФФЕНХАЙМ
|16
|7
|3
|6
|23-27
|24
|10
|АУГСБУРГ
|16
|6
|5
|5
|27-28
|23
|11
|УНИОН БЕРЛИН
|16
|6
|2
|8
|19-22
|20
|12
|АЙНТРАХТ Ф
|16
|5
|3
|8
|26-27
|18
|13
|ГЕРТА
|16
|5
|3
|8
|22-29
|18
|14
|МАЙНЦ
|16
|6
|0
|10
|25-38
|18
|15
|КЕЛЬН
|16
|4
|2
|10
|18-32
|14
|16
|ВЕРДЕР
|16
|3
|5
|8
|23-40
|14
|17
|ФОРТУНА Д
|16
|3
|3
|10
|16-35
|12
|18
|ПАДЕРБОРН
|16
|2
|3
|11
|18-35
|9
Ранее мы сообщали, что самый быстрый футболист всех времен объявил о завершении карьеры. Летучий голландец Арьен Роббен повесил бутсы на гвоздь, выиграв почти три десятка трофеев.
Также мы рассказывали, что футболист за 120 миллионов евро играет в Бундеслиге в детской форме. Домашний комплект "Баварии" велик на миниатюрного бразильского полузащитника.
Смотрите, как Филиппе Коутиньо забивал "Тоттенхэму":
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