Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Германии

Все о поединках 18-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Бавария"

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 18-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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17 января, пятница

21:30 "Шальке" – "Боруссия" М ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,78 – 3,50 – 2,52

18 января, суббота

16:30 "Аугсбург" – "Боруссия" Д ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 4,60 – 4,20 – 1,68

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16:30 "Кельн" – "Вольфсбург"

Букмекеры: 2,73 – 3,30 – 2,61

16:30 "Майнц" – "Фрайбург"

Букмекеры: 2,17 – 3,50 – 3,25

16:30 "Фортуна Дюссельдорф" – "Вердер"

Букмекеры: 2,71 – 3,50 – 2,51

16:30 "Хоффенхайм" – "Айнтрахт" Ф

Букмекеры: 2,33 – 3,75 – 2,82

19:30 РБ "Лейпциг" – "Унион Берлин" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,26 – 5,90 – 11,00

19 января, воскресенье

16:30 "Герта" – "Бавария" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 8,40 – 5,40 – 1,33

19:00 "Падерборн" – "Байер"

Букмекеры: 5,00 – 4,35 – 1,61

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛЕЙПЦИГ 17 11 4 2 48-20 37 2 БОРУССИЯ М 17 11 2 4 33-18 35 3 БАВАРИЯ 17 10 3 4 46-22 33 4 БОРУССИЯ Д 17 8 6 3 41-24 30 5 ШАЛЬКЕ 17 8 6 3 29-21 30 6 БАЙЕР 17 8 4 5 23-21 28 7 ХОФФЕНХАЙМ 17 8 3 6 25-28 27 8 ФРАЙБУРГ 17 7 5 5 27-23 26 9 ВОЛЬФСБУРГ 17 6 6 5 18-18 24 10 АУГСБУРГ 17 6 5 6 28-31 23 11 УНИОН БЕРЛИН 17 6 2 9 20-24 20 12 ГЕРТА 17 5 4 8 22-29 19 13 АЙНТРАХТ Ф 17 5 3 9 27-29 18 14 МАЙНЦ 17 6 0 11 25-39 18 15 КЕЛЬН 17 5 2 10 19-32 17 16 ФОРТУНА Д 17 4 3 10 18-36 15 17 ВЕРДЕР 17 3 5 9 23-41 14 18 ПАДЕРБОРН 17 3 3 11 20-36 12

Ранее мы писали, что Оливер Кан получил высокую должность в "Баварии". В ближайшие два года 50-летний Кан будет помогать председателю правления "Баварии" Карлу-Хайнцу Румменигге, а затем заменит его на этом посту.

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