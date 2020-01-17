Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Германии

17 января, 13:53

Все о поединках 18-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Бавария"

"Бавария"

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 18-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Читайте также: будущего соперника Украины обвинили в изнасиловании

17 января, пятница

21:30 "Шальке" – "Боруссия" М ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,78 – 3,50 – 2,52

18 января, суббота

16:30 "Аугсбург" – "Боруссия" Д ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 4,60 – 4,20 – 1,68

Реклама

16:30 "Кельн" – "Вольфсбург"
Букмекеры: 2,73 – 3,30 – 2,61

16:30 "Майнц" – "Фрайбург"
Букмекеры: 2,17 – 3,50 – 3,25

16:30 "Фортуна Дюссельдорф" – "Вердер"
Букмекеры: 2,71 – 3,50 – 2,51

В тренде
Легенда MMA возвращается! Все о бое Конора Макгрегора против американского "Ковбоя"
Конор Макгрегор и Дональд Серроне

16:30 "Хоффенхайм" – "Айнтрахт" Ф
Букмекеры: 2,33 – 3,75 – 2,82

19:30 РБ "Лейпциг" – "Унион Берлин" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,26 – 5,90 – 11,00

19 января, воскресенье

16:30 "Герта" – "Бавария" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 8,40 – 5,40 – 1,33

19:00 "Падерборн" – "Байер"
Букмекеры: 5,00 – 4,35 – 1,61

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛЕЙПЦИГ17114248-2037
2БОРУССИЯ М17112433-1835
3БАВАРИЯ17103446-2233
4БОРУССИЯ Д1786341-2430
5ШАЛЬКЕ1786329-2130
6БАЙЕР1784523-2128
7ХОФФЕНХАЙМ1783625-2827
8ФРАЙБУРГ1775527-2326
9ВОЛЬФСБУРГ1766518-1824
10АУГСБУРГ1765628-3123
11УНИОН БЕРЛИН1762920-2420
12ГЕРТА1754822-2919
13АЙНТРАХТ Ф1753927-2918
14МАЙНЦ17601125-3918
15КЕЛЬН17521019-3217
16ФОРТУНА Д17431018-3615
17ВЕРДЕР1735923-4114
18ПАДЕРБОРН17331120-3612

Ранее мы писали, что Оливер Кан получил высокую должность в "Баварии". В ближайшие два года 50-летний Кан будет помогать председателю правления "Баварии" Карлу-Хайнцу Румменигге, а затем заменит его на этом посту.

Смотрите, как "Бавария" играла последний еврокубковый матч в 2019 году

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Германии Бавария Шальке

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча чемпионата АнглииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...