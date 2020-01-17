Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 18-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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17 января, пятница
21:30 "Шальке" – "Боруссия" М ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,78 – 3,50 – 2,52
18 января, суббота
16:30 "Аугсбург" – "Боруссия" Д ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 4,60 – 4,20 – 1,68
16:30 "Кельн" – "Вольфсбург"
Букмекеры: 2,73 – 3,30 – 2,61
16:30 "Майнц" – "Фрайбург"
Букмекеры: 2,17 – 3,50 – 3,25
16:30 "Фортуна Дюссельдорф" – "Вердер"
Букмекеры: 2,71 – 3,50 – 2,51
16:30 "Хоффенхайм" – "Айнтрахт" Ф
Букмекеры: 2,33 – 3,75 – 2,82
19:30 РБ "Лейпциг" – "Унион Берлин" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,26 – 5,90 – 11,00
19 января, воскресенье
16:30 "Герта" – "Бавария" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 8,40 – 5,40 – 1,33
19:00 "Падерборн" – "Байер"
Букмекеры: 5,00 – 4,35 – 1,61
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛЕЙПЦИГ
|17
|11
|4
|2
|48-20
|37
|2
|БОРУССИЯ М
|17
|11
|2
|4
|33-18
|35
|3
|БАВАРИЯ
|17
|10
|3
|4
|46-22
|33
|4
|БОРУССИЯ Д
|17
|8
|6
|3
|41-24
|30
|5
|ШАЛЬКЕ
|17
|8
|6
|3
|29-21
|30
|6
|БАЙЕР
|17
|8
|4
|5
|23-21
|28
|7
|ХОФФЕНХАЙМ
|17
|8
|3
|6
|25-28
|27
|8
|ФРАЙБУРГ
|17
|7
|5
|5
|27-23
|26
|9
|ВОЛЬФСБУРГ
|17
|6
|6
|5
|18-18
|24
|10
|АУГСБУРГ
|17
|6
|5
|6
|28-31
|23
|11
|УНИОН БЕРЛИН
|17
|6
|2
|9
|20-24
|20
|12
|ГЕРТА
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|13
|АЙНТРАХТ Ф
|17
|5
|3
|9
|27-29
|18
|14
|МАЙНЦ
|17
|6
|0
|11
|25-39
|18
|15
|КЕЛЬН
|17
|5
|2
|10
|19-32
|17
|16
|ФОРТУНА Д
|17
|4
|3
|10
|18-36
|15
|17
|ВЕРДЕР
|17
|3
|5
|9
|23-41
|14
|18
|ПАДЕРБОРН
|17
|3
|3
|11
|20-36
|12
Ранее мы писали, что Оливер Кан получил высокую должность в "Баварии". В ближайшие два года 50-летний Кан будет помогать председателю правления "Баварии" Карлу-Хайнцу Румменигге, а затем заменит его на этом посту.
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