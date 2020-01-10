Новый скандал в футболе: будущего соперника Украины обвинили в изнасиловании

По словам девушки, футболист изнасиловал ее на вечеринке

Штефан Ильзанкер / Фото: Getty Images

Полузащитник немецкого "Лейпцига" и сборной Австрии Штефан Ильзанкер обвиняется в изнасиловании, сообщает AFP. 26-летняя жительница Зальцбурга написала заявление на 30-летнего хавбека. По ее словам, Ильзанкер изнасиловал ее на вечеринке.

В ответ представитель Ильзанкера обвинил женщину во лжи. Юрист утверждает, что в показаниях заметны существенные противоречия. Сам футболист отрицает вину.

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Ильзанкер защищает цвета "Лейпцига" с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 матчей во всех турнирах. За сборную Австрии футболист отыграл 42 встречи. Отметим, что Австрия является соперником сборной Украины по финальной части Евро-2020.

Напомним, что летом в скандал с изнасилованием угодил форвард "Пари-Сен-Жермен" Неймар. Бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по ее словам, совершил 15 мая в парижском отеле. Девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы, подав заявление в полицейский участок Сан-Паулу.

Позже, однако, полиция Сан-Паулу начала расследование уже в отношении самой Нажилы Триндади, инкриминировав ей вымогательство. Сообщалось, что бразильская модель требовала у Неймара деньги, чтобы не обнародовать видео, на котором запечатлена вся последовательность сексуальных действий в отеле Парижа.

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