Прогноз, расписание и результаты 28-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица

Восемь матчей 28-го тура чемпионата Англии пройдут с пятницы по воскресенье. А еще две встречи тура перенесли на пока что не определенные даты. Связано это с участием "Манчестер Сити" и "Астон Виллы" в финале Кубка английской лиги в воскресенье, 1 марта. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и турнирная таблица. К слову, читайте о том, как "Олимпиакос" выбил "Арсенал" из еврокубков.
Самыми интересными, пожалуй, будут две воскресные битвы: пока что за места в Лиге Европы, но с прицелом на четвертое место, которое дает путевку в Лигу чемпионов.
28 февраля, пятница
22:00 "Норвич" – "Лестер", ТВ: Setanta Sports (29.02, 12:40)
Букмекеры: 4,60 – 3,90 – 1,78
29 февраля, суббота
14:30 "Брайтон" – "Кристал Пэлас"
Букмекеры: 2,13 – 3,25 – 3,95
17:00 "Вест Хэм" – "Саутгемптон", ТВ: Setanta
Букмекеры: 2,65 – 3,60 – 2,65
17:00 "Борнмут" – "Челси"
Букмекеры: 4,60 – 3,85 – 1,80
17:00 "Ньюкасл" – "Бернли"
Букмекеры: 2,75 – 3,15 – 2,85
19:30 "Уотфорд" – "Ливерпуль", ТВ: Setanta
Букмекеры: 7,50 – 4,70 – 1,45
1 марта, воскресенье
16:00 "Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон"
Букмекеры: 2,55 – 3,10 – 3,10
16:00 "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед", ТВ: Setanta
Букмекеры: 2,55 – 3,30 – 3,90
Трансляции матчей АПЛ на канале Setanta доступны на сайте Oll.tv (в подписке)
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Турнирная таблица:
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