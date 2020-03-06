Прогноз, расписание и результаты 28-го тура чемпионата Франции

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 28-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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6 марта, пятница
22:00 "Марсель" – "Амьен" ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1,61 – 4,05 – 6,10
7 марта, суббота
18:30 "Страсбур" – "ПСЖ" ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 6,10 – 4,60 – 1,54
21:00 "Анже" – "Нант"
Букмекеры: 2,32 – 3,10 – 3,35
21:00 "Дижон" – "Тулуза"
Букмекеры: 1,83 – 3,65 – 4,30
21:00 "Мец" – "Ним"
Букмекеры: 2,34 – 3,15 – 3,25
21:00 "Ницца" – "Монако"
Букмекеры: 3,52 – 3,70 – 2,10
21:00 "Реймс" – "Брест"
Букмекеры: 1,82 – 3,35 – 4,85
8 марта, воскресенье
16:00 "Сент-Этьен" – "Бордо"
Букмекеры: 2,18 – 3,30 – 3,45
18:00 "Ренн" – "Монпелье"
Букмекеры: 2,05 – 3,30 – 3,75
22:00 "Лилль" – "Лион"
Букмекеры: 2,12 – 3,30 – 3,55
Ранее мы сообщали, появилась первая жертва в мировом футболе: иранская спортсменка скончалась от коронавируса. 23-летняя Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной госпитализации.
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