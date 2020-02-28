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Первая жертва в мировом футболе: иранская спортсменка скончалась от коронавируса

28 февраля, 15:23

23-летняя девушка умерла после 10-дневной госпитализации

Иранская футболистка Ильхам Шейхи умерла от коронавируса, сообщает CGTN. 23-летняя Шейхи боролась с болезнью 10 дней. Она стала первым в мире футболистом, умершим от коронавируса. По сообщениям L'Équipe, в общей сложности в Иране было зафиксировано 245 случаев коронавируса, 26 человек погибли.

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Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. На данный момент общее число заболевших во всем мире составляет 83 тысячи человек. 2 858 человек погибло, 36 436 – выздоровели.

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Напомним, что в Италии, где живет и работает немало украинцев, по состоянию на 27 февраля было зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли.

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Также мы рассказывали, что игрок "Дженоа" тренируется отдельно от команды из-за угрозы коронавируса. Футболист провел тренировки отдельно в качестве профилактики.

Также смотрите в сюжете, как на границе измеряют температуру:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол коронавирус чемпионат Ирана

Источник: Сегодня|Спорт

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