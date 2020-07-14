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Прогноз, расписание, трансляции и результаты 36-го тура чемпионата Англии

14 июля, 18:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда Андрея Ярмоленко проведет матч с конкурентом за выживание

В понедельник поздно вечером завершился очередной игровой день в Премьер-лиге. Вспомним все результаты 35-го тура чемпионата Англии. А уже во вторник марафон продолжается, 36-й тур растянется на четыре дня.

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Вашему вниманию – расписание и время начала поединков, которые можно смотреть на сервисе Oll.tv, а также котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко в пятницу сражается с "Уотфордом" – прямым конкурентом за выживание. "МанСити" Александра Зинченко, который уже обеспечил себе второе место, в среду играет с аутсайдером из Борнмута. В этот же день встречаются "Арсенал" и "Ливерпуль".

Вторник, 14 июля

22:15 "Челси" – "Норвич", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 1.11 – 9.70 – 28.00

Среда, 15 июля

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20:00 "Манчестер Сити" – "Борнмут", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 1.15 – 9.10 – 17.00

20:00 "Бернли" – "Вулверхэмптон"
Букмекеры: 4.70 – 3.30 – 1.90

20:00 "Ньюкасл" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 4.60 – 3.80 – 1.80

22:15 "Арсенал" – "Ливерпуль", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 4.00 – 4.00 – 1.88

Четверг, 16 июля

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20:00 "Лестер" – "Шеффилд Юнайтед", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 2.00 – 3.40 – 4.10

20:00 "Эвертон" – "Астон Вилла"
Букмекеры: 2.10 – 3.50 – 3.70

22:15 "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед"
Букмекеры: 9.90 – 5.10 – 1.35

22:15 "Саутгемптон" – "Брайтон", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 2.35 – 3.35 – 3.25

Пятница, 17 июля

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22:00 "Вест Хэм" – "Уотфорд", ТВ: "Setanta Sports"
Букмекеры: 2.35 – 3.05 – 3.50

Турнирная таблица

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