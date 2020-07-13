"Возможно, теперь Роналду меня запомнит лучше": Малиновский раскрыл секрет необычного гола "Ювентусу"

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал свой гол в ворота "Ювентуса", забитый "нерабочей" правой ногой. Напомним, на уикенде шикарный удар украинца вывел бергамасков вперед 2:1, но от поражения команде Малиновского "Ювентус" спас Роналду, реализовавший пенальти. В итоге была зафиксирована ничья – 2:2.

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- У Криштиану Роналду были слезы на глазах, когда сборная Украины переиграла Португалию в Киеве. В этот раз он не подходил, ничего не говорил?

- Он уже сыграл игр 800, не думаю, что сильно меня запомнил, – говорит Руслан Малиновский. – Возможно, после этого гола он меня лучше запомнит.

Роналду и Малиновский / Фото: Reuters

- Это правда, что перед матчем с "Ювентусом" у вас было небольшое повреждение?

- Да, было. После предыдущей игры приехал домой – вроде, все нормально. Прошла ночь, проснулся и ощутил немного неприятное ощущение в колене. Боковая связка. Возможно, где-то оступился во время игры. Мне понадобился один день, чтобы сделать все физиопроцедуры на базе, и через два дня уже чувствовал себя хорошо.

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Руслан Малиновский / Фото: Reuters

- Признайтесь, как удалось так точно положить мяч правой ногой в ворота "Ювентуса"? Ведь ваша ударная нога – левая...

- Забил, конечно же, не случайно. Еще в "Генке" после травмы "крестов" я начал больше работать правой ногой, потому что левой боялся долгое время бить. После этой травмы подтянул игру правой ногой и более уверенно играю. Забивал на тренировках, были попытки и в матчах, но отличиться смог только сейчас, – цитирует Руслана Малиновского "ПроФутбол"

Смотрите видео гола Малиновского "Ювентусу"

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Ранее мы писали, что команда Малиновского угодила в скандал в Италии после инцидента тренера с нахалом. Сотрудники "Аталанты", отгоняя от своего наставника дерзкого фаната, допустили расистские высказывания.

Турнирная таблица чемпионата Италии

Обзор матча "Ювентус" – "Аталанта" (2:2)

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