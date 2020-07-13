Українська
$ 26,95
30,4
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Возможно, теперь Роналду меня запомнит лучше": Малиновский раскрыл секрет необычного гола "Ювентусу"

13 июля, 09:51

Олег Люлька Олег Люлька

Тренировать удары с правой ноги, которой украинец забил "Ювентусу", его заставила тяжелая травма левой

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал свой гол в ворота "Ювентуса", забитый "нерабочей" правой ногой. Напомним, на уикенде шикарный удар украинца вывел бергамасков вперед 2:1, но от поражения команде Малиновского "Ювентус" спас Роналду, реализовавший пенальти. В итоге была зафиксирована ничья – 2:2.

Реклама

- У Криштиану Роналду были слезы на глазах, когда сборная Украины переиграла Португалию в Киеве. В этот раз он не подходил, ничего не говорил?
- Он уже сыграл игр 800, не думаю, что сильно меня запомнил, – говорит Руслан Малиновский. – Возможно, после этого гола он меня лучше запомнит.

Роналду и Малиновский

Роналду и Малиновский / Фото: Reuters

- Это правда, что перед матчем с "Ювентусом" у вас было небольшое повреждение?
- Да, было. После предыдущей игры приехал домой – вроде, все нормально. Прошла ночь, проснулся и ощутил немного неприятное ощущение в колене. Боковая связка. Возможно, где-то оступился во время игры. Мне понадобился один день, чтобы сделать все физиопроцедуры на базе, и через два дня уже чувствовал себя хорошо.

Реклама

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

- Признайтесь, как удалось так точно положить мяч правой ногой в ворота "Ювентуса"? Ведь ваша ударная нога – левая...
- Забил, конечно же, не случайно. Еще в "Генке" после травмы "крестов" я начал больше работать правой ногой, потому что левой боялся долгое время бить. После этой травмы подтянул игру правой ногой и более уверенно играю. Забивал на тренировках, были попытки и в матчах, но отличиться смог только сейчас, – цитирует Руслана Малиновского "ПроФутбол"

Смотрите видео гола Малиновского "Ювентусу"

Реклама

Читайте также: Распахнула халат: жена звездного украинского футболиста открыла свои прелести на пляже в Италии

Ранее мы писали, что команда Малиновского угодила в скандал в Италии после инцидента тренера с нахалом. Сотрудники "Аталанты", отгоняя от своего наставника дерзкого фаната, допустили расистские высказывания.

Турнирная таблица чемпионата Италии

Обзор матча "Ювентус" – "Аталанта" (2:2)

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Аталанта Руслан Малиновский

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"На трибунах дети 6 лет. Водитель – без маски": тотальное нарушение карантина в украинском футболеФутбол
Финал Кубка Украины: онлайн матча
Финал Кубка Украины: онлайн матча "Динамо" – "Ворскла"Футбол
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участников
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участниковЧУ по футболу
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм"Футбол
"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянамиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять