Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии

В чемпионате Англии посреди недели пройдут матчи 24-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Шеффилд Юнайтед" – "МанСити", "Челси" – "Арсенал" и "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль". Ниже – расписание всех поединков тура, котировки букмекеров на исходы матчей, обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица Премьер-лиги.
Напомним, в предыдущем туре "Ливерпуль" всухую обыграл "МЮ".
Тогда как Варди в 23-м туре запорол пенальти, и "Лестер" проиграл "Бернли".
Чемпионат Англии, 24-й тур
Вторник, 21 января
21:30 Борнмут – Брайтон
Букмекеры: 2.90 – 3.40 – 2.50
21:30 Астон Вилла – Уотфорд
Букмекеры: 2.90 – 3.50 – 2.46
21:30 Эвертон – Ньюкасл Юнайтед
Букмекеры: 1.57 – 4.30 – 6.10
21:30 Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити
Букмекеры: 7.20 – 5.10 – 1.42
21:30 Кристал Пэлас – Саутгемптон
Букмекеры: 2.75 – 3.30 – 2.70
22:15 Челси – Арсенал
Букмекеры: 1.77 – 4.00 – 4.50
Среда, 22 января
21:30 Лестер – Вест Хэм
Букмекеры: 1.55 – 4.60 – 5.80
21:30 Тоттенхэм – Норвич
Букмекеры: 1.44 – 5.10 – 7.00
22:15 Манчестер Юнайтед – Бернли
Букмекеры: 1.42 – 4.80 – 7.70
Четверг, 23 января
22:00 Вулверхэмптон – Ливерпуль
Букмекеры: 5.50 – 4.10 – 1.64
Трансляции матчей чемпионата Англии на канале Setanta доступны на сайте Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22
|21
|1
|0
|52-14
|64
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|23
|15
|3
|5
|64-27
|48
|3
|ЛЕСТЕР
|23
|14
|3
|6
|48-23
|45
|4
|ЧЕЛСИ
|23
|12
|3
|8
|39-30
|39
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|23
|9
|7
|7
|36-27
|34
|6
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|23
|8
|10
|5
|34-30
|34
|7
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|23
|8
|9
|6
|25-22
|33
|8
|ТОТТЕНХЭМ
|23
|8
|7
|8
|36-31
|31
|9
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|23
|7
|9
|7
|22-26
|30
|10
|АРСЕНАЛ
|23
|6
|11
|6
|30-32
|29
|11
|ЭВЕРТОН
|23
|8
|5
|10
|26-33
|29
|12
|НЬЮКАСЛ
|23
|8
|5
|10
|22-34
|29
|13
|САУТГЕМПТОН
|23
|8
|4
|11
|29-42
|28
|14
|БЕРНЛИ
|23
|8
|3
|12
|26-38
|27
|15
|БРАЙТОН
|23
|6
|7
|10
|26-31
|25
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|22
|6
|5
|11
|26-34
|23
|17
|УОТФОРД
|23
|5
|8
|10
|20-34
|23
|18
|АСТОН ВИЛЛА
|23
|6
|4
|13
|29-44
|22
|19
|БОРНМУТ
|23
|5
|5
|13
|20-36
|20
|20
|НОРВИЧ
|23
|4
|5
|14
|23-45
|17
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