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Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии

21 января, 08:39

Все об очередном туре английской Премьер-лиги, который играется посреди недели - котировки, результаты и таблица

Гвардиола - второй в АПЛ

Гвардиола - второй в АПЛ / Фото: Reuters

В чемпионате Англии посреди недели пройдут матчи 24-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Шеффилд Юнайтед" – "МанСити", "Челси" – "Арсенал" и "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль". Ниже – расписание всех поединков тура, котировки букмекеров на исходы матчей, обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица Премьер-лиги.

Напомним, в предыдущем туре "Ливерпуль" всухую обыграл "МЮ".

Тогда как Варди в 23-м туре запорол пенальти, и "Лестер" проиграл "Бернли".

Чемпионат Англии, 24-й тур

Вторник, 21 января

21:30 Борнмут – Брайтон
Букмекеры: 2.90 – 3.40 – 2.50

21:30 Астон Вилла – Уотфорд
Букмекеры: 2.90 – 3.50 – 2.46

21:30 Эвертон – Ньюкасл Юнайтед
Букмекеры: 1.57 – 4.30 – 6.10

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21:30 Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити
Букмекеры: 7.20 – 5.10 – 1.42

21:30 Кристал Пэлас – Саутгемптон
Букмекеры: 2.75 – 3.30 – 2.70

22:15 Челси – Арсенал
Букмекеры: 1.77 – 4.00 – 4.50

Среда, 22 января

21:30 Лестер – Вест Хэм
Букмекеры: 1.55 – 4.60 – 5.80

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21:30 Тоттенхэм – Норвич
Букмекеры: 1.44 – 5.10 – 7.00

22:15 Манчестер Юнайтед – Бернли
Букмекеры: 1.42 – 4.80 – 7.70

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Четверг, 23 января

22:00 Вулверхэмптон – Ливерпуль
Букмекеры: 5.50 – 4.10 – 1.64

Трансляции матчей чемпионата Англии на канале Setanta доступны на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ22211052-1464
2МАНЧЕСТЕР СИТИ23153564-2748
3ЛЕСТЕР23143648-2345
4ЧЕЛСИ23123839-3039
5МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД2397736-2734
6ВУЛВЕРХЭМПТОН23810534-3034
7ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД2389625-2233
8ТОТТЕНХЭМ2387836-3131
9КРИСТАЛ ПЭЛАС2379722-2630
10АРСЕНАЛ23611630-3229
11ЭВЕРТОН23851026-3329
12НЬЮКАСЛ23851022-3429
13САУТГЕМПТОН23841129-4228
14БЕРНЛИ23831226-3827
15БРАЙТОН23671026-3125
16ВЕСТ ХЭМ22651126-3423
17УОТФОРД23581020-3423
18АСТОН ВИЛЛА23641329-4422
19БОРНМУТ23551320-3620
20НОРВИЧ23451423-4517

Смотрите, как ведущие клубы Англии играют в еврокубках

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чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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