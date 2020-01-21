Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии

Все об очередном туре английской Премьер-лиги, который играется посреди недели - котировки, результаты и таблица

Гвардиола - второй в АПЛ / Фото: Reuters

В чемпионате Англии посреди недели пройдут матчи 24-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Шеффилд Юнайтед" – "МанСити", "Челси" – "Арсенал" и "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль". Ниже – расписание всех поединков тура, котировки букмекеров на исходы матчей, обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица Премьер-лиги.

Напомним, в предыдущем туре "Ливерпуль" всухую обыграл "МЮ".

Тогда как Варди в 23-м туре запорол пенальти, и "Лестер" проиграл "Бернли".

Чемпионат Англии, 24-й тур

Вторник, 21 января

21:30 Борнмут – Брайтон

Букмекеры: 2.90 – 3.40 – 2.50

21:30 Астон Вилла – Уотфорд

Букмекеры: 2.90 – 3.50 – 2.46

21:30 Эвертон – Ньюкасл Юнайтед

Букмекеры: 1.57 – 4.30 – 6.10

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21:30 Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити

Букмекеры: 7.20 – 5.10 – 1.42

21:30 Кристал Пэлас – Саутгемптон

Букмекеры: 2.75 – 3.30 – 2.70

22:15 Челси – Арсенал

Букмекеры: 1.77 – 4.00 – 4.50

Среда, 22 января

21:30 Лестер – Вест Хэм

Букмекеры: 1.55 – 4.60 – 5.80

21:30 Тоттенхэм – Норвич

Букмекеры: 1.44 – 5.10 – 7.00

22:15 Манчестер Юнайтед – Бернли

Букмекеры: 1.42 – 4.80 – 7.70

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Четверг, 23 января

22:00 Вулверхэмптон – Ливерпуль

Букмекеры: 5.50 – 4.10 – 1.64

Трансляции матчей чемпионата Англии на канале Setanta доступны на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 22 21 1 0 52-14 64 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 23 15 3 5 64-27 48 3 ЛЕСТЕР 23 14 3 6 48-23 45 4 ЧЕЛСИ 23 12 3 8 39-30 39 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23 9 7 7 36-27 34 6 ВУЛВЕРХЭМПТОН 23 8 10 5 34-30 34 7 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 23 8 9 6 25-22 33 8 ТОТТЕНХЭМ 23 8 7 8 36-31 31 9 КРИСТАЛ ПЭЛАС 23 7 9 7 22-26 30 10 АРСЕНАЛ 23 6 11 6 30-32 29 11 ЭВЕРТОН 23 8 5 10 26-33 29 12 НЬЮКАСЛ 23 8 5 10 22-34 29 13 САУТГЕМПТОН 23 8 4 11 29-42 28 14 БЕРНЛИ 23 8 3 12 26-38 27 15 БРАЙТОН 23 6 7 10 26-31 25 16 ВЕСТ ХЭМ 22 6 5 11 26-34 23 17 УОТФОРД 23 5 8 10 20-34 23 18 АСТОН ВИЛЛА 23 6 4 13 29-44 22 19 БОРНМУТ 23 5 5 13 20-36 20 20 НОРВИЧ 23 4 5 14 23-45 17

Смотрите, как ведущие клубы Англии играют в еврокубках

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