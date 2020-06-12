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"Ингулец" отказался от помощи Суркиса: "Мы сами способны финансировать тестирование своих игроков"

12 июня, 18:50

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Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк прокомментировал предложение президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк прокомментировал предложение президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса оплатить тестирование футболистов на коронавирус. По его словам, их клуб в подобной помощи не нуждается.

"Наш клуб и сам может профинансировать (тестирование на COVID-19 для команды), и может дать денег тем, у кого нет на это средств в Первой Лиге", – сказал он.

Поворознюк также рассказал, что предлагал "Минаю" 100 тыс. грн на тестирование перевести на карту, "...но только если бы они спели гимн "Ингульца", – добавил в шутку президент "Ингульца".

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Ранее сообщалось, что Суркис высказал готовность профинансировать тестирование якобы всех футболистов Первой Лиги на коронавирус.

Напомним, что в разгар пандемии коронавируса в Украине президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19. В свою очередь, президент "Динамо" заявлял, что клуб и футболисты помогали с моющими средствами и масками для общественных организаций, с оборудованием для больниц. Однажды Игорь Суркис принял участие во флешмобе, состоявшем в набивании туалетной бумаги: https://www.instagram.com/p/B97maKbFT7m/?utm_source=ig_embed

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тест Игорь Суркис Ингулец Александр Поворознюк COVID-19

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