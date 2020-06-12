"Ингулец" отказался от помощи Суркиса: "Мы сами способны финансировать тестирование своих игроков"

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк прокомментировал предложение президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса оплатить тестирование футболистов на коронавирус. По его словам, их клуб в подобной помощи не нуждается.

"Наш клуб и сам может профинансировать (тестирование на COVID-19 для команды), и может дать денег тем, у кого нет на это средств в Первой Лиге", – сказал он.

Поворознюк также рассказал, что предлагал "Минаю" 100 тыс. грн на тестирование перевести на карту, "...но только если бы они спели гимн "Ингульца", – добавил в шутку президент "Ингульца".

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Ранее сообщалось, что Суркис высказал готовность профинансировать тестирование якобы всех футболистов Первой Лиги на коронавирус.

Напомним, что в разгар пандемии коронавируса в Украине президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19. В свою очередь, президент "Динамо" заявлял, что клуб и футболисты помогали с моющими средствами и масками для общественных организаций, с оборудованием для больниц. Однажды Игорь Суркис принял участие во флешмобе, состоявшем в набивании туалетной бумаги: https://www.instagram.com/p/B97maKbFT7m/?utm_source=ig_embed

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