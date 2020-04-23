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Провел фруктовую жеребьевку и ушел мыть посуду: смешной ролик звездного "Зубастика" про самоизоляцию

23 апреля, 00:13

Елена Павлова

Роналдо по очереди доставал мандарины и яблоки с надписями

Обладатель "Золотого мяча", бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо на карантине снялся в шутливом видеоролике на тему самоизоляции. Ранее мы сообщали, что знаменитый Роналдо признался, насколько тяжела работа президента.

Так, под гимн Лиги чемпионов Роналдо на кухне провел жеребьевку, схожую с футбольной. Используя для этой цели мандарины и яблоки, бывший форвард разбил их на две корзины, откуда по очереди доставал фрукты и задание. Согласно воле жребия, бразилец отправился мыть посуду. "Это была трудная жеребьевка", — написал Роналдо в комментарии под видео, опубликованном на странице footballsantander в Instagram.

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Напомним, что Роналдо является двукратным чемпионом мира и лучшим бомбардиром мундиаля 2002 года. "Зубастик" включен в список ста величайших футболистов мира и в лидерах массы рейтингов. После завершения карьеры в 2011 году бразильская звезда футбола нередко участвует в жеребьевках еврокубковых турниров.

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карантин жеребьевка сборная Бразилии Роналдо мытье посуды самоизоляция

Источник: Чемпионат

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