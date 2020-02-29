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Знаменитый Роналдо признался, насколько тяжела работа президента

29 февраля, 12:44

Бывший бразильский форвард возглавляет испанский "Вальядолид"

Звездный в недалеком прошлом бразильский футболист Роналдо после завершения карьеры решил стать чиновником. Сейчас 43-летний "Зубастик" является президентом испанского клуба "Вальядолид". На данный момент команда занимает 15-е место в испанской Ла Лиге. К слову, читайте прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Испании.

За свою карьеру Роналдо выступал за оба испанских гранда – "Барселону" и "Реал", за две знаменитые итальянские команды – "Интер" и "Милан". Но на пресс-конференции бразилец признался, что никогда не испытывал такого давления, будучи футболистом, как сейчас, когда занял пост президента "Вальядолида":

"Если честно, когда был футболистом, никогда не было так трудно, как сейчас, когда работаю президентом клуба. Я так не страдал. Но это здорово. В конце прошлого года я отправился в отпуск. И тогда прошел медицинские тесты: я прохожу их каждый год, чтобы оценить состояние здоровья. Как оказалось, все показатели изменились. У меня повысился холестерин, давление. Но, надеюсь, что в этом году будет лучше".

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