Сумасшедший триллер в Днепре: Украина на характере вырвала ничью в матче с Нигерией

Шевченко и Яремчук на тренировке сборной / Фото: Getty Images

Спустя 10 лет сборная Украины вернулась на "Днепр-Арену", где команда Андрея Шевченко провела товарищеский матч с бронзовым призером Кубка Африки-2019 Нигерией. На нашем сайте был онлайн матча Украина – Нигерия.

Уже на четвертой минуте гости шокировали нашу команду. Быстрая атака от африканцев, комбинацией разорвали нашу оборону и открыли счет. Ивоби прострелил на Арибо, игроку оставалось только пробить мимо Лунина. 1:0.

Еще один провал обороны произошел через две минуты. Соболь не дотянулся в подкате и позволил Чуквезе пробить в ближний угол, но Лунин парировал ногой. Ответа от нашей команды долго ждать не пришлось. На 10-й минуте Коваленко выдал шикарную передачу на Караваева, тот простреливал в штрафную, но Мораес не дотянулся до мяча.

И вновь включились гости на 23-й минуте. Сначала контратака завершилась ударом головой в упор, Лунин справился, а после углового мяч прыгал по перекладине ворот сборной Украины, но и тут обошлось. Арбитр зафиксировал штрафной.

На 34-й минуте Лунину вновь пришлось вынимать мяч из сетки ворот. Александр Караваев сбил Калу в штрафной, и арбитр поставил пенальти. Осемхен реализовал 11-й метровый, хотя Лунин был близок к сэйву. 2:0

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Под конец первого тайма Цыганков мог отыграть один мяч, но Узохо оба раза выручил Нигерию.

Обзор первого тайма Украина – Нигерия:

Очень нервозно начался второй тайм для нашей команды. Лунин зачем-то вышел из штрафной, и в какой-то момент ворота Украины оказались пустыми. Осимхен не пробил, скатил на Ивоби. Удар хавбека прошел мимо ворот.

57-я минута могла возобновить интригу в матче, но и тут не повезло нашим футболистам. Зинченко выдал отличную передачу на Ярмоленко, тот прострелил вдоль штрафной, но Яремчук и Цыганков в падении не попали по мячу. Спустя пять минут свою "пушку" разрядил Малиновский, но кипер потянул этот удар.

Но команде Шевченко все-таки удалось сравнять счет на табло, этому поспособствовали Зинченко и Яремчук. Сначала игрок "Ман Сити" от штанги загнал мяч в ближний угол ворот, а уже буквально через минуту форвард "Гента" грудью занес мяч. 2:2.

Под конец матча мог забить Коноплянка со штрафного, но этот удар парировал кипер. В итоге матч так и закончился.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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