Прямая трансляция матча "Динамо" – "Стяуа"
Киевляне проведут товарищеский поединок с румынским клубом
В среду, 23 января, в Марбелье состоится товарищеский матч между киевским "Динамо" и румынской "Стяуа". Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты.
После 21 тура чемпионата Румынии, "Стяуа" набрала 40 баллов и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Клужа" составляет шесть баллов.
Главной ударной силой "Стяуа" является 30-летний французский нападающий Арлем Гноере. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и 3 голевых передачи в 17 поединках. Кроме того, по 7 точных ударов на счету Флорина Тэнасе и Флоринела Комана.
Еще два ведущих исполнителя "Стяуа" – голкипер Кристиан Балградеан и капитан команды, защитник Богдан Планич – по 20 матчей в чемпионате.
Флориан Тэнаса, забивший 7 голов, также входит в четверку лучших ассистентов текущего чемпионата Румынии, отдав 5 результативных передач.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ДИНАМО" – СТЯУА"
Для подопечных Александра Хацкевича это будет второй товарищеский поединок на испанском сборе. Ранее "Динамо" разгромило немецкий "Бохум". Всего киевляне на сборах планировали провести девять матчей.
Вы сейчас просматриваете новость " Прямая трансляция матча "Динамо" – "Стяуа"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"