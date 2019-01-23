Прямая трансляция матча "Динамо" – "Стяуа"

Киевляне проведут товарищеский поединок с румынским клубом

Прямая трансляция матча "Динамо" – "Стяуа" //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/878/c70/5c4878c70d40a.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/878/c70/5c4878c70d40a.jpg 2019-01-23T16:23:55+02:00 Футбол Киевляне проведут товарищеский поединок с румынским клубом

В среду, 23 января, в Марбелье состоится товарищеский матч между киевским "Динамо" и румынской "Стяуа". Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты.

После 21 тура чемпионата Румынии, "Стяуа" набрала 40 баллов и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Клужа" составляет шесть баллов.

Главной ударной силой "Стяуа" является 30-летний французский нападающий Арлем Гноере. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и 3 голевых передачи в 17 поединках. Кроме того, по 7 точных ударов на счету Флорина Тэнасе и Флоринела Комана.

Еще два ведущих исполнителя "Стяуа" – голкипер Кристиан Балградеан и капитан команды, защитник Богдан Планич – по 20 матчей в чемпионате.

Флориан Тэнаса, забивший 7 голов, также входит в четверку лучших ассистентов текущего чемпионата Румынии, отдав 5 результативных передач.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ДИНАМО" – СТЯУА"

Для подопечных Александра Хацкевича это будет второй товарищеский поединок на испанском сборе. Ранее "Динамо" разгромило немецкий "Бохум". Всего киевляне на сборах планировали провести девять матчей.

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Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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