Психическое расстройство: игроку сборной Литвы сломали ногу в Лиге чемпионов

Вайдас Савицкас получил тяжелую травму и может завершить карьеру

Савицкаса увозят с поля. Фото: 15 минут

Защитник "Судувы" и сборной Литвы Вайдас Савицкас получил тяжелую травму в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов против белградской Црвены Звезды.

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На 60-й минуте игры защитник сербской команды Марко Гобелич, в абсолютно неадекватной ситуации, сломал ногу литовскому игроку. Дело происходило в центре поля и более того – мяч уже вышел в аут. Однако защитник пошел в грубейший подкат сзади и нанес Савицкасу тяжелейшую травму. В результате игрок сборной Литвы покинул поле на машине медицинской помощи.

Судья немедленно удалил Габелича, но свое черное дело тот уже сделал. Главный тренер "Судувы" Владимирас Чебуринас на послематчевой пресс-конференции заявил, что травма грозит 33-летнему Савицкасу преждевременным завершением карьеры. Восстановление игрока, во всяком случае, займет не меньше года. Наставник выразил надежду, что сербский грубиян получит максимально возможное наказание от УЕФА.

Тренер сербов Владан Милоевич извинился перед командой соперника и отметил: "Очень тяжело комментировать этот эпизод. Могу сказать только, что Габелич сделал это не специально. Сейчас он в психическом расстройстве. Желаю литовскому игроку скорейшего выздоровления".

Вайдас Савицкас провел в футболке национальной сборной 16 матчей. Новый тренер литовцев Вальдас Урбонас вернул опытного защитника в состав и вызывал на недавние поединки с командами Люксембурга и Сербии.

Обзор матча Сербия – Литва:

Сборная Литвы выступает в одной отборочной группе Евро-2020 с Украиной, Португалией, Сербией и Люксембургом. Следующий поединок подопечные Андрея Шевченко проведут именно с литовской командой 7 сентября в Вильнюсе.

Отметим, что уже известна дальнейшая сетка Лиги чемпионов – результаты жеребьевки второго раунда квалификации опубликованы на нашем сайте. Добавим, что киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации, а "Шахтер" – сразу с группового этапа.

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